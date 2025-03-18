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Фиби Дайневор снимется с Джозефом Гордоном-Левиттом в «Пендулуме»

Вчера в 20:16
Фото: Marc Piasecki / Getty Images

Звезда сериала «Бриджертоны» Фиби Дайневор снимется с Джозефом Гордоном-Левиттом («500 дней лета», «Сноуден») в фильме «Пендулум». Об этом сообщил Deadline.

Картину спродюсирует Даррен Аронофски, создатель «Черного лебедя». Режиссером и сценаристом ленты выступит Марк Хейман, написавший сценарий «Черного лебедя». Созданием фильмы займется студия Protzoa.

Будущий проект описывают как «ужасающий новый жанровый жильм». Он расскажет о молодой паре Патрике и Эбигейл, который отправляются на ретрит в Нью-Мехико, чтобы исцелиться после травматического события.

Патрик готов на все, чтобы помочь своей жене, но он не доверяет загадочному лидеру ретрита. Эбигейл же попадает под чары руководителя программы. Паре предстоит определить, помогают ли духовные практики или маскируют жуткую правду.

Продюсерами фильма станут Джейкоб Даффке («Максин», «Тела тела тела») и Дэйв Каплан. Съемки начнутся в марте в Нью-Мехико. Дистрибуторами будущей картины станут Black Bear, UTA Independent Film Group, CAA Media Finance и WME Independent.

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