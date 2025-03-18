У посольства США в Москве начали демонтировать инсталляции в поддержку СВО

В Москве у посольства США начали демонтировать инсталляции в поддержку военной операции на территории Украине. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».
Белые буквы ZVO с подписью «Сила V правде, отважные», а также надпись «Мы вместе» в цветах российского флага установили в ноябре 2023 года. Теперь же инсталляции убирают.
По словам рабочих, фигуры намереваются «помыть». Это уже якобы делали в прошлом году, отметили специалисты. Когда буквы вернут и установят ли их на прежнем месте, они не уточнили.
Инсталляции начали демонтировать в тот же день, когда президенты США и России провели телефонные переговоры. Во время них Владимир Путин поддержал его идею о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.