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В России планируют создать словарь традиционных ценностей

Сегодня в 18:58
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В России планируют создать первый нормативный толковый словарь по традиционным ценностям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

«Консорциум образовательных и научных организаций подготовил описание содержания традиционных ценностей, которые войдут в соответствующий нормативный толковый словарь», — сообщил он на расширенной коллегии Минюста.

По словам Чуйченко, первый вариант полного текста словаря хотят разработать к сентябрю 2025 года.

Министр добавил, что положения словаря будут использовать при создании новых или совершенствовании уже действующих нормативных правовых актов.

«Необходимо создавать такое правовое регулирование, которое будет ограждать наши ценности от внешнего разрушительного воздействия. Для облегчения этой работы право должно быть приведено в соответствие с нравственными ориентирами», — заявил он.

В ноябре 2024 года депутатка Госдумы Татьяна Буцкая предложила создать реестр блогеров, выступающих за традиционные семейные ценности. По ее словам, такие контентмейкеры могли бы получать государственную поддержку.

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