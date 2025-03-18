Даррен Аронофски ведет переговоры о постановке «Куджо» по роману Стивена Кинга

Даррен Аронофски может стать режиссером «Куджо», ремейка романа Стивена Кинга о кровожадном сенбернаре, пишет Variety.
По словам источников, знакомых с проектом, картина находится на ранней стадии разработки, и Аронофски еще не провел встречу с Netflix. Если сделка состоится, фильм станет первой работой постановщика для стримингового сервиса.
Сейчас режиссер, известный по фильмам «Реквием по мечте», «мама!», «Черный лебедь» и «Кит», завершает работу над криминальной драмой «Пойманный на краже» с Остином Батлером и Зои Кравиц. Премьера фильма состоится в августе этого года.
Перезапуск «Куджо» анонсировали в марте. Пока к ленте не привязан ни сценарист, ни актеры. Известно, что продюсером выступит Рой Ли («Варвар»).
Книга Кинга 1981 года о матери и сыне, которые оказываются запертыми в машине, защищаясь от бешеной собаки, была впервые адаптирована в 1983 году. Фильм Льюиса Тига с Ди Уоллес, Дэниелом Хью Келли и Дэнни Пинтауро в главных ролях заработал 21 млн долларов по всему миру при бюджете в 6 млн.