Керри Вашингтон берется за ружье в трейлере «Теневой силы»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Теневая сила», в котором снялись Керри Вашингтон («Батальон 6888», «Джанго освобожденный») и Омар Си («Люпен», «Зов предков»).
Актеры сыграли бывших супругов, которым приходится защищать свою семью. На охоту за героями отправляется мужчина, который некогда привлек их обоих к службе в секретном подразделении. Он ополчился против своих сотрудников, когда те захотели уйти с работы.
Судя по трейлеру, уставшие от преследования персонажи решили устранить своего врага. «Это мы теперь охотники», — говорит герой Си в ролике. «Я забочусь о своей семье и убью, чтобы защитить их», — подчеркнула героиня Вашингтон.
Фильм выйдет в кинопрокат 2 мая. Его режиссером выступил Джо Карнахан, снявший «День курка» и «Команду „А“». В актерский состав вошли Марк Стронг, Давайн Джой Рэндолф и Клиффорд Смит.