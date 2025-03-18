Путин поддержал идею Трампа об отказе РФ и Украины от ударов по объектам энергетики на 30 дней

Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин поддержал его идею о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Президент РФ дал российским военным соответствующую команду, сообщили в Кремле.