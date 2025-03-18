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Путин поддержал идею Трампа об отказе РФ и Украины от ударов по объектам энергетики на 30 дней

Сегодня в 18:10
Фото: Алексей Бабушкин/ТАСС

Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин поддержал его идею о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Президент РФ дал российским военным соответствующую команду, сообщили в Кремле.

Лидеры США и России согласились, что с этого должно начаться движение к урегулированию конфликта на Украине. По их общему мнению, боевые действия должны закончиться прочным миром.

Президенты договорились создать экспертные группы по украинскому урегулированию. Путин пообещал передать Киеву 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, а также анонсировал обмен пленными 19 марта, в ходе которого российская и украинская сторона передадут друг другу по 175 военных.

В Кремле также заявили, что Россия согласится на 30-дневное перемирие, если Украина перестанет получать западное вооружение, а в стране будет остановлена мобилизация. Кроме того, Путин и Трамп условились начать переговоры по вопросу безопасности судоходства в Черном море.

Президент США также поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Телефонный разговор президентов США и России состоялся 18 марта и продлился более полутора часов.

Ранее Украина приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня после переговоров между американскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии. По словам Владимира Зеленского, предложение о временном перемирии охватывает всю линию фронта боевых действий с Россией, а не только воздушное и морское пространство.

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