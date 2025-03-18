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Библейский сериал «Дом Давида» продлили на второй сезон

Сегодня в 17:32
Фото: Prime Video

Prime Video продлил на второй сезон библейский сериал «Дом Давида» спустя три недели после премьеры первого. Об этом сообщает Deadline.

Шоу, стартовавшее с тремя эпизодами 27 февраля, посмотрели 22 млн зрителей за первые 17 дней. По данным стриминга, «Дом Давида» вошел в десятку лучших новых сериалов в США.

Последняя серия первого сезона выйдет на Prime Video 3 апреля. Сериал рассказывает о пути Давида от скромного пастуха до царя Израиля. История начнется с его помазания пророком Самуилом и закончится культовым противостоянием с Голиафом.

Второй сезон расскажет о последствиях битвы Давида с Голиафом и восхождении Давида на трон. Разбираясь в политике дворца, зависти своей семьи и завязывающемся романе, Давид все глубже погрузится в свою судьбу и узнает, что значит стать великим лидером.

Сериал создали Джон Эрвин («Американский неудачник») и Джон Ганн («Обыкновенные ангелы»). Они также будут работать и над вторым сезоном. К главной роли вернется Майкл Искандер.

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