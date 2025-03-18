Шоураннер сериала по God of War заявил, что он не геймер и ему сложно управлять геймпадом

Шоураннер грядущего сериала по видеоигре God of War Рональд Д.Мур («Звездный крейсер „Галактика“» и «Ради всего человечества») заявил, что он не геймер и не может управлять современным контроллером.
«Сейчас я работаю над адаптацией видеоигры God of War, Amazon заказал два сезона, и они попросили меня прийти, я буквально нахожусь в комнате сценаристов, и это мое новое занятие», — говорит он.
По словам Мура, в последний раз он играл в видеоигры в 1980-х годах, поэтому для него это все в новинку. Он признался, что пробовал играть в God of War, она оказалась для него слишком быстрой и сложной.
Шоураннер также отметил, что он не может управлять современными контроллерами: «Геймпады сейчас… Пишут — „нажми R1“. Но какая из этих кнопок „R1“? А, я умер. Нет, это для меня слишком сложно».
Поклонников игры насторожили высказывания Мура, которому поручена режиссура грядущего сериала. Журналист Forbes отметил, что режиссер проектов по играм должен иметь хоть какое‑то представление об исходном материале. В качестве аргумента он привел в пример получившие высокие оценки сериалы по The Last of Us и Fallout.
Грядущий сериал по God of War станет первым крупным проектом Рональда Д.Мура с тех пор, как он вернулся на Sony TV в июне, заключив многолетнее соглашение. Он покинул инди-студию в 2020 году после успешной десятилетней работы. За это время он успел создать два хитовых сериала: «Чужестранка» для Starz и «Ради всего человечества» для Apple TV+.
God of War — серия игр, основанная на древнегреческой и скандинавской мифологии. Главным героем в каждой из них является спартанский воин Кратос, бросивший вызов богам. Первая игра вышла в марте 2005 года.