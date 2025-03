Шоураннер сериала по God of War заявил, что он не геймер и ему сложно управлять геймпадом

Поклонников игры насторожили высказывания Мура, которому поручена режиссура грядущего сериала. Журналист Forbes отметил, что режиссер проектов по играм должен иметь хоть какое‑то представление об исходном материале. В качестве аргумента он привел в пример получившие высокие оценки сериалы по The Last of Us и Fallout.