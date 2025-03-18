Шоураннер сериала по God of War заявил, что он не геймер и ему сложно управлять геймпадом

Сегодня / 13:14
Умер певец Бедрос Киркоров
Сегодня / 16:15
В Петербурге фитнес-клуб запретил клиенткам посещать бассейн в бикини
Сегодня / 16:09
В США обвинения в краже туфелек из «Волшебника страны Оз» сняли после смерти похитителя
Сегодня / 16:02
Сальма Хайек не могла перестать материться после работы с Сэмюэлем Л.Джексоном
Сегодня / 15:42
Дрейк Белл высказался спустя год после выхода документалки о сексуализированном насилии
Сегодня / 15:32
Пенне стал очередным итальянским городом, предлагающим купить дом за один евро
Сегодня / 15:20
Кай Кастер из «Йеллоустоуна» снимется в сериале «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем
Сегодня / 15:16
«Афиша» поучаствовала в конференции ВШЭ о креативных индустриях
Сегодня / 15:08
Желеобразная рыба-капля стала рыбой года в Новой Зеландии
Сегодня / 14:44
В России из сериала «Кремниевая долина» вырезали шутку про мастурбацию
Сегодня / 14:29
Канадскую актрису почти две недели продержали на границе США в «нечеловеческих условиях»
Сегодня / 13:52
«Мы еще не покончили с гольфом»: вышел тизер-трейлер «Счастливчика Гилмора-2»
Сегодня / 13:18
Джейкоб Элорди в трейлере мини-сериала «Узкая дорога на дальний север»
Сегодня / 13:02
«Невероятная фантазия»: вышел трейлер «Материалистки» с Паскалем, Эвансом и Дакотой Джонсон
Сегодня / 12:57
Астронавты НАСА, застрявшие на МКС на девять месяцев, возвращаются домой
Сегодня / 12:54
Болгарская футбольная команда провела минуту молчания в честь живого экс-игрока
Сегодня / 12:41
В Москве, Петербурге и Липецкой области оставят лишь два обязательных ОГЭ после девятого класса
Сегодня / 12:25
Певец погиб при пожаре в македонском клубе, спасая своих фанатов
Сегодня / 12:23
Авторы «Переходного возраста»: «В сериале есть только одна монтажная склейка»
Сегодня / 11:55
Благодаря успеху мультфильма «Поток» бразильцы стали чаще «усыновлять» черных котов
Сегодня / 11:52
«Благодаря нам вы сейчас не говорите по-немецки»: США отказались возвращать Франции статую Свободы
Сегодня / 11:18
Трейлер «Уродливой сводной сестры» превращает историю Золушки в боди-хоррор
Сегодня / 10:36
Таиланд может сократить для россиян безвизовый режим до 30 дней
Сегодня / 10:24
Стендапера Артемия Останина задержали. На него завели дело за шутку о человеке с инвалидностью
Сегодня / 10:11
В России выявили 1,1 млн случаев ОРВИ и гриппа за неделю
Сегодня / 09:35
Universal призвала суд отклонить иск Дрейка, потому что он «спровоцировал рэп-батл и проиграл»
Сегодня / 09:14
Прокуратура Москвы потребовала завести новое уголовное дело против Бориса Акунина*
Сегодня / 08:54
Гарвард будет бесплатно обучать студентов из семей с доходом меньше 200 тыс. долларов в год

Шоураннер сериала по God of War заявил, что он не геймер и ему сложно управлять геймпадом

Сегодня в 16:46
Фото: PlayStation

Шоураннер грядущего сериала по видеоигре God of War Рональд Д.Мур («Звездный крейсер „Галактика“» и «Ради всего человечества») заявил, что он не геймер и не может управлять современным контроллером.

«Сейчас я работаю над адаптацией видеоигры God of War, Amazon заказал два сезона, и они попросили меня прийти, я буквально нахожусь в комнате сценаристов, и это мое новое занятие», — говорит он.

По словам Мура, в последний раз он играл в видеоигры в 1980-х годах, поэтому для него это все в новинку. Он признался, что пробовал играть в God of War, она оказалась для него слишком быстрой и сложной.

Шоураннер также отметил, что он не может управлять современными контроллерами: «Геймпады сейчас… Пишут — „нажми R1“. Но какая из этих кнопок „R1“? А, я умер. Нет, это для меня слишком сложно».

Поклонников игры насторожили высказывания Мура, которому поручена режиссура грядущего сериала. Журналист Forbes отметил, что режиссер проектов по играм должен иметь хоть какое‑то представление об исходном материале. В качестве аргумента он привел в пример получившие высокие оценки сериалы по The Last of Us и Fallout.

Грядущий сериал по God of War станет первым крупным проектом Рональда Д.Мура с тех пор, как он вернулся на Sony TV в июне, заключив многолетнее соглашение. Он покинул инди-студию в 2020 году после успешной десятилетней работы. За это время он успел создать два хитовых сериала: «Чужестранка» для Starz и «Ради всего человечества» для Apple TV+.

God of War — серия игр, основанная на древнегреческой и скандинавской мифологии. Главным героем в каждой из них является спартанский воин Кратос, бросивший вызов богам. Первая игра вышла в марте 2005 года.

В ноябре 2022-го состоялся релиз новой части серии — God of War: Ragnarök. Она стала игрой года по версии журнала Time, а также была номинирована на 10 наград премии The Game Awards 2022 в категориях «Игра года», «Лучший арт», «Лучший саундтрек и музыка», «Лучший приключенческий экшн» и других.

Расскажите друзьям
Теги:
AmazonApple
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами