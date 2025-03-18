В Петербурге фитнес-клуб запретил клиенткам посещать бассейн в бикини

Петербургский фитнес-клуб Fitness Plaza запретил девушкам посещать бассейн в бикини и любых других открытых купальниках, а также в стрингах. Об этом сообщили «Аргументы и факты» и Neva.Today.
Клиенток обязали носить слитные купальники майо или монокини. Также женщинам разрешили плавать в купальниках с шортами, танкини и буркини — закрытом купальном костюме, популярном среди мусульманок.
«Просто к нам многие так ходили, а у нас дети маленькие плавают, групповые программы проходят. Так что запрещено, чтобы все открыто было. Требуется, чтобы там ничего у девушек не было видно», — пояснил администратор фитнес-клуба.
В соцсетях утверждают, что правила установил владелец сети Анар Амирсланов. Посетительниц они возмутили. Минимальная цена абонемента в фитнес-клуб превышает 25 тысяч рублей, и женщины посчитали, что за эту сумму неприемлемо выгонять из клуба клиенток за якобы слишком открытый наряд.
Некоторые посетительницы даже усмотрели в ограничениях попытку навязывания определенных культурных установок. Девушки обратились с жалобой на фитнес-клуб в Комитет по межнациональным отношениям Петербурга.
«Вообще, это, конечно, очень странно, потому что во всех бассейнах есть правила. У нас правила такие. У нас занимаются маленькие дети. Почему мы должны делать так, чтобы дети смотрели на какие‑то неприкрытые, обнаженные части тела? Это же не курорт. Почему у нас женщины должны ходить в бикини? Есть четкие правила: спортивный бассейн — спортивная одежда», — прокомментировали в Fitness Plaza.