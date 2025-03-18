Сальма Хайек не могла перестать материться после работы с Сэмюэлем Л.Джексоном

Сальма Хайек рассказала, что работа с Сэмюэлем Л.Джексоном привела ее к постоянному сквернословию в повседневной жизни.
В интервью Marie Claire звезда «От заката до рассвета» поведала о своем пристрастии к ругательствам и призналась, что актер «Мстителей» оказал на нее влияние после их съемки во франшизе «Телохранитель киллера».
«У меня самый лучший учитель — Сэмюэл Л.Джексон. Он дважды сыграл моего мужа», — поделилась она.
Актриса призналась, что после роли Сони Кинкейд, язвительной жены киллера Джексона, ей было трудно избавиться от слов из четырех букв. «После этих фильмов мой словарный запас изменился. Я не могла избавиться от Сони. Мой муж спрашивал: „Как долго она собирается оставаться?“ Я ответила: „Я, ***** [блин], не знаю. Да какая, ***** [блин], разница. Куда ты, ***** [блин], спешишь?“» — поделилась она.
В настоящее время Хайек снимается в комедийном боевике «Жертвоприношение» с Аней Тейлор-Джой и Крисом Эвансом. За кулисами она также работает в качестве исполнительного продюсера над сериалом HBO «Как вода для шоколада».
Актриса призналась, что после более тридцати пяти лет работы в шоу-бизнесе не планирует уходить на пенсию. «Мой мозг — это пулемет идей. У меня их слишком много. Я суперкреативна. Так что это никогда не прекратится», — объяснила Хайек.