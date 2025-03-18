Сальма Хайек не могла перестать материться после работы с Сэмюэлем Л.Джексоном

Актриса призналась, что после роли Сони Кинкейд, язвительной жены киллера Джексона, ей было трудно избавиться от слов из четырех букв. «После этих фильмов мой словарный запас изменился. Я не могла избавиться от Сони. Мой муж спрашивал: „Как долго она собирается оставаться?“ Я ответила: „Я, ***** [блин], не знаю. Да какая, ***** [блин], разница. Куда ты, ***** [блин], спешишь?“» — поделилась она.