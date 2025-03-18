В США обвинения в краже туфелек из «Волшебника страны Оз» сняли после смерти похитителя

В последние недели он не мог явиться в суд из‑за многочисленных проблем со здоровьем, включая болезнь Паркинсона и хроническую обструктивную болезнь легких, из‑за которой ему приходилось пользоваться дополнительным кислородом. Мужчина скончался 16 марта. В ходатайстве о прекращении дела не указано, как именно умер.