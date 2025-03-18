В США обвинения в краже туфелек из «Волшебника страны Оз» сняли после смерти похитителя

В США сняли все обвинения с 77-летнего Джерри Хэла Салитермана, который, как утверждается, украл пару рубиновых туфелек из «Волшебника страны Оз». Причиной стала смерть обвиняемого.
Мужчина стал одним из двух подозреваемых по этому делу. Его обвиняли в фальсификации показаний свидетелей и краже крупного произведения искусства. Салитерман себя виновным не признал.
В последние недели он не мог явиться в суд из‑за многочисленных проблем со здоровьем, включая болезнь Паркинсона и хроническую обструктивную болезнь легких, из‑за которой ему приходилось пользоваться дополнительным кислородом. Мужчина скончался 16 марта. В ходатайстве о прекращении дела не указано, как именно умер.
Обвинение Салитерману было предъявлено в марте 2024 года, почти через два десятилетия после кражи туфелек. Полиция заявила, что он спрятал туфельки для 77-летнего Терри Джона Мартина, который в октябре 2023 года признал себя виновным в краже рубиновых тапочек.
Мартин признался, что использовал кувалду, чтобы проникнуть в Музей Джуди Гарленд в Гранд-Рапидсе в 2005 году. По его словам, он разбил витрину, чтобы украсть туфельки.
Мартин избежал тюремного заключения из‑за проблем со здоровьем. Суд приговорил его к одному году условно-досрочного освобождения и обязал выплатить музею 23 500 долларов в качестве компенсации ущерба.
С 2005 года было предложено несколько крупных вознаграждений в надежде, что обувь найдется. В начале дела полиция предлагала 250 тыс. долларов, а в 2015-м аноним пожертвовал миллион долларов в качестве вознаграждения. Туфли были найдены в ходе операции ФБР в 2018 году, но тогда никаких арестов не было.
Гарленд носила туфельки во время съемки мюзикла 1939 года. С того времени сохранились только четыре подлинные пары. Их дизайн разработал голливудский художник по костюмам Гилберт Адриан. В «Волшебнике страны Оз» башмачки играли очень важную роль: именно с их помощью Дороти могла вернуться домой в Канзас.
На момент кражи туфельки были застрахованы на миллион долларов, сейчас их рыночная стоимость составляет около 3,5 млн.