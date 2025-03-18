Кай Кастер из «Йеллоустоуна» снимется в сериале «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем

Актер Кай Кастер, известный по сериалу «Йеллоустоун», снимется в сериале «Spider-Noir» («Паук-Нуар») вместе с Николасом Кейджем. Об этом сообщил Deadline.
Проект расскажет о стареющем и неудачливом частном детективе, который в Нью-Йорке 1930-х годах вынужден бороться с собственным прошлым в качестве городского супергероя.
Главную роль в шоу исполнит Кейдж. Кого сыграет Кастер, держится в секрете. Шоураннерами и исполнительными продюсерами сериала выступят Орен Узиель и Стив Лайтфут из Sony Pictures TV.
Съемки «Паука-Нуар» уже начались. Их прервали пожары в Лос-Анджелесе, но сейчас работа над сериалом возобновилась. Шоу выйдет на стриминговых сервисах MGM+ и Prime Video. Когда состоится релиз, пока неясно.