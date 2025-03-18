Дрейк Белл высказался спустя год после выхода документалки о сексуализированном насилии

Дрейк Белл высказался спустя год после выхода документалки «Тишина на площадке: Темная сторона детского телевидения», в которой он рассказал о пережитом сексуализированном насилии со стороны экс-тренера по диалогам Nickelodeon Брайана Пека.
«Это было действительно приятное облегчение. Это американские горки эмоций. Я не хочу приукрашивать и говорить: „Эй, все, что тебе нужно сделать, — это просто рассказать кому‑то свою историю, и когда ты проснешься на следующий день, все пройдет, и все будет хорошо, и ты будешь идти по жизни без боли, печали или грусти!“ Это всегда будет присутствовать, но гораздо приятнее получить поддержку», — отметил Белл.
Актер также добавил, что ему было приятно получить извинения от голливудских коллег, которые ранее написали письма в поддержку Пека, когда его приговорили к 16 месяцам тюрьмы и обязали зарегистрироваться как сексуального преступника.
По словам Белла, полученные им сообщения были примерно такого содержания: «Меня полностью обманул и одурачил этот человек, и это была совершенно другая история, которую мне рассказали. Я бы никогда не написал это письмо. Мне так стыдно».
Пека арестовали в 2003 году после десятка обвинений в сексуализированном насилии, в том числе по отношению к несовершеннолетнему. Имя пострадавшего подростка не называлось до выхода документалки «Тишина на площадке: Темная сторона детского телевидения», где Белл впервые рассказал о насилии, которое произошло во время его работы в «Шоу Аманды».