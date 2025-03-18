Дрейк Белл высказался спустя год после выхода документалки о сексуализированном насилии

«Это было действительно приятное облегчение. Это американские горки эмоций. Я не хочу приукрашивать и говорить: „Эй, все, что тебе нужно сделать, — это просто рассказать кому‑то свою историю, и когда ты проснешься на следующий день, все пройдет, и все будет хорошо, и ты будешь идти по жизни без боли, печали или грусти!“ Это всегда будет присутствовать, но гораздо приятнее получить поддержку», — отметил Белл.