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Пенне стал очередным итальянским городом, предлагающим купить дом за один евро

Сегодня в 15:32
Фото: Alev Takil/Unsplash

Старинный город Пенне на юге Италии объявил о продаже домов за 1 евро, сообщил CNN.

Небольшой городок с населением около 1200 человек и раньше предлагал дешевые дома, причем шесть из них были проданы в основном итальянцам. Мэр Джильберто Петруччи заявил о стремлении найти новых людей, которые оживят центр населенного пункта.

«Потенциально в городе более 40 пустующих зданий ищут новых владельцев, и все они расположены в историческом центре, который приходит в упадок с тех пор, как семьи начали эмигрировать несколько десятилетий назад», — рассказал он CNN Travel.

Правила покупки были несколько смягчены. В других городах, использующих подобные схемы, обычно требуется залог, который возвращается после завершения работ.

«Единственное требование — покупатели должны взять на себя обязательства по реставрации этих домов в течение трех лет, но мы не требуем никаких гарантий первоначального взноса, чтобы начать работы. Мы действительно хотим поощрить и поддержать тех, кто придет возродить старинный район», — отметил глава города.

Пенне также предлагает помощь по «консультированию» и «поддержке» в ремонтных работах.

Город был заселен по меньшей мере с середины эпохи неолита и был центром власти в регионе Абруццо. В последнее время Пенне стал популярным местом для туристов.

За последние несколько лет уже несколько итальянских городов прибегли к подобному предложению по покупке домов. В Самбука-ди-Сицилия по такой цене дома продавали в 2019 и 2021 годах. В 2022 году Airbnb запустил конкурс, чтобы найти того, кто займет «дом за 1 евро» в деревне.

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