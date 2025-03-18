«Афиша» поучаствовала в конференции ВШЭ о креативных индустриях

Ивент-директор компании «Афиша» Яков Трахман поучаствовал в конференции о креативных индустриях НИУ ВШЭ — Петербург. Конференция CIBA (Creative Industries. Business. Art) прошла 16 марта на Новой сцене Александринского театра.
Трахман модерировал дискуссию «Тренд на ностальгию: взгляд в прошлое как инструмент для будущего». Эксперты обсудили, почему ностальгия стала ключом к сердцам аудитории, привели успешные кейсы и попытались предугадать, что придет на смену этому тренду.
На сессии выступили руководительница лаборатории коммуникаций в креативных индустриях ВШЭ Наталия Белякова, глава отдела креативных инноваций «Буше» Дарья Богдашова, креативный продюсер Кай Кириллов, директор по маркетингу культурного квартала «Брусницын» Татьяна Максютенко и главный хормейстер MusicAeterna Виталий Полонский.
Спикеры пришли к выводу, что на фоне глобальной неопределенности ностальгия превратилась из трюка маркетологов в мощное средство коммуникации с аудиторией. В эпоху цифрового перегруза, климатических кризисов и социальных трансформаций прошлое становится «тихой гаванью», где можно перевести дух.
«Компании зачастую используют ностальгические мотивы для дополнительной мотивации людей к покупке услуг и товаров, делая упор на эмоциональную связь с прошлым. И это никогда не прекратится, потому что у каждого поколения свое ощущение прошлого. Мода на ретро в данном случае выступает в качестве одного из инструментов, позволяющих вызвать глубинную, но всегда индивидуальную ностальгию», ― отметил Яков Трахман.