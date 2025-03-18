Желеобразная рыба-капля стала рыбой года в Новой Зеландии

Желеобразная рыба-капля, которую ранее назвали самым уродливым животным в мире, стала рыбой года в Новой Зеландии. Об этом сообщает The Guardian.
Рыба-капля (Psychrolutes marcidus) победила, набрав 1286 голосов. Она опередила Orange roughy на 300 голосов. Третье место занял новозеландский длинноплавниковый речной угорь (Anguilla mossambica).
Psychrolutes marcidus обитает на глубине у берегов Новой Зеландии и Австралии. Для своего существования она выработала уникальную анатомию: у рыбы-капли нет плавательного пузыря, полноценного скелета, мышц или чешуи.
Вместо этого ее тело состоит из желейной ткани с меньшей плотностью, чем у воды, что позволяет ей парить над морским дном. Считается, что этот вид может дожить до 130 лет, заявил представитель природоохранного фонда Mountains to Sea Конрад Курта.
«Она как бы сидит и ждет, когда добыча подойдет совсем близко и практически залезет ей в рот. Кроме того, эта рыба — преданный родитель: самки откладывают до 100 000 икринок в одно гнездо, которое они охраняют до тех пор, пока из них не вылупятся рыбки», — рассказал он.
По словам Курты, под давлением воды рыба-капля принимает форму обычной, хотя и выпуклой, рыбы, но на поверхности она напоминает «неудачный медицинский эксперимент».