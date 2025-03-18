Желеобразная рыба-капля стала рыбой года в Новой Зеландии

«Она как бы сидит и ждет, когда добыча подойдет совсем близко и практически залезет ей в рот. Кроме того, эта рыба — преданный родитель: самки откладывают до 100 000 икринок в одно гнездо, которое они охраняют до тех пор, пока из них не вылупятся рыбки», — рассказал он.