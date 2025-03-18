В России из сериала «Кремниевая долина» вырезали шутку про мастурбацию

Сегодня / 13:14
Умер певец Бедрос Киркоров
Сегодня / 14:29
Канадскую актрису почти две недели продержали на границе США в «нечеловеческих условиях»
Сегодня / 13:52
«Мы еще не покончили с гольфом»: вышел тизер-трейлер «Счастливчика Гилмора-2»
Сегодня / 13:18
Джейкоб Элорди в трейлере мини-сериала «Узкая дорога на дальний север»
Сегодня / 13:02
«Невероятная фантазия»: вышел трейлер «Материалистки» с Паскалем, Эвансом и Дакотой Джонсон
Сегодня / 12:57
Астронавты НАСА, застрявшие на МКС на девять месяцев, возвращаются домой
Сегодня / 12:54
Болгарская футбольная команда провела минуту молчания в честь живого экс-игрока
Сегодня / 12:41
В Москве, Петербурге и Липецкой области оставят лишь два обязательных ОГЭ после девятого класса
Сегодня / 12:25
Певец погиб при пожаре в македонском клубе, спасая своих фанатов
Сегодня / 12:23
Авторы «Переходного возраста»: «В сериале есть только одна монтажная склейка»
Сегодня / 11:55
Благодаря успеху мультфильма «Поток» бразильцы стали чаще «усыновлять» черных котов
Сегодня / 11:52
«Благодаря нам вы сейчас не говорите по-немецки»: США отказались возвращать Франции статую Свободы
Сегодня / 11:18
Трейлер «Уродливой сводной сестры» превращает историю Золушки в боди-хоррор
Сегодня / 10:36
Таиланд может сократить для россиян безвизовый режим до 30 дней
Сегодня / 10:24
Стендапера Артемия Останина задержали. На него завели дело за шутку о человеке с инвалидностью
Сегодня / 10:11
В России выявили 1,1 млн случаев ОРВИ и гриппа за неделю
Сегодня / 09:35
Universal призвала суд отклонить иск Дрейка, потому что он «спровоцировал рэп-батл и проиграл»
Сегодня / 09:14
Прокуратура Москвы потребовала завести новое уголовное дело против Бориса Акунина*
Сегодня / 08:54
Гарвард будет бесплатно обучать студентов из семей с доходом меньше 200 тыс. долларов в год
Сегодня / 08:40
Джонатан Мейджорс признал, что душил свою девушку
Сегодня / 07:56
Forever 21 вновь объявила о банкротстве и закрывает 350 магазинов в США
Сегодня / 07:32
Альбомы «Касты» удалили с российских стримингов
Сегодня / 06:49
Колин Фаррелл сыграет в «Сержанте Роке» от Луки Гуаданьино и DC Studios
Сегодня / 06:47
В Подмосковье спасли лосиху, провалившуюся под лед
Сегодня / 05:39
Работу над «Пилой-11» поставили на паузу из‑за конфликта продюсеров
Сегодня / 00:16
Братья Руссо ответили на критику использования ИИ в фильме «Электрический штат»
Сегодня / 23:05
Дженна Ортега заявила, что во втором сезоне «Уэнсдэй» будет слешер-эпизод
Сегодня / 21:52
Дейзи Ридли и Олден Эренрайк сыграют влюбленных в ромкоме «Последний приют»

В России из сериала «Кремниевая долина» вырезали шутку про мастурбацию

Сегодня в 14:44
Фото: Warner Bros. Television Distribution

Российские онлайн-кинотеатры вырезали шутку про мастурбацию из американского ситкома «Кремниевая долина». На это обратила внимание Baza.

Финальную серию первого сезона отредактировали «Кинопоиск», Okko и Ivi. Из нее вырезали трехминутный эпизод, где герои предлагают помастурбировать 800 зрителям-мужчинам ради победы в конкурсе стартапов. Во время обсуждения они начинают составлять алгоритм, как это можно сделать наиболее эффективно.

Baza связывает цензуру с принятым в России запретом международного движения ЛГБТ и признанием его экстремистским.

В 2017 году британская газета The Telegraph назвала вырезанный в РФ эпизод «одним из самых знаменитых» во всем сериале. Сцена также имеет сюжетное значение, поскольку обсуждение массовой мастурбации наводит одного из героев на идею для нового алгоритма сжатия данных.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами