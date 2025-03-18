В России из сериала «Кремниевая долина» вырезали шутку про мастурбацию

Финальную серию первого сезона отредактировали «Кинопоиск», Okko и Ivi. Из нее вырезали трехминутный эпизод, где герои предлагают помастурбировать 800 зрителям-мужчинам ради победы в конкурсе стартапов. Во время обсуждения они начинают составлять алгоритм, как это можно сделать наиболее эффективно.