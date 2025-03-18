Канадскую актрису почти две недели продержали на границе США в «нечеловеческих условиях»

Ее мать Алексис Иглз поделилась, что Муни задержали на пограничном переходе Сан-Исидро между Мексикой и Сан-Диего с неполным заявлением на получение рабочей визы. Иглз отметила, что вместо того, чтобы отправить ее дочь в Канаду или посоветовать ей исправить заявление, сотрудники Таможенно-пограничной службы США арестовали ее. Муни не обвинили ни в каком преступлении, и она не имела прошлых судимостей.