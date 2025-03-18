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Канадскую актрису почти две недели продержали на границе США в «нечеловеческих условиях»

Сегодня в 14:29
Фото: @jasminemooney

Канадская актриса франшизы «Американский пирог» рассказала, что ее почти две недели держали в «нечеловеческих условиях» на границе США из‑за неправильно оформленной визы. Об этом рассказал The Guardian.

Жасмин Муни, актрису и соучредителя бренда напитков Holy! Water, задержали 3 марта в Сан-Диего, штат Калифорния. Рабочая виза 35-летней гражданки Канады в США была аннулирована еще в ноябре, во время путешествия из Ванкувера в Лос-Анджелес, и она пыталась подать новое заявление.

«Каждый охранник, который меня видит, говорит: „Что вы здесь делаете? Я не понимаю. Вы канадка. Как вы здесь оказались?“» — рассказала Муни в интервью ABC10 из центра содержания иммигрантов в Аризоне.

Ее мать Алексис Иглз поделилась, что Муни задержали на пограничном переходе Сан-Исидро между Мексикой и Сан-Диего с неполным заявлением на получение рабочей визы. Иглз отметила, что вместо того, чтобы отправить ее дочь в Канаду или посоветовать ей исправить заявление, сотрудники Таможенно-пограничной службы США арестовали ее. Муни не обвинили ни в каком преступлении, и она не имела прошлых судимостей.

Она провела три ночи в центре задержания, а затем была переведена в аризонский центр. «Их разместили в одной бетонной камере без естественного освещения, с флуоресцентными лампами, которые никогда не выключаются, без ковриков, без одеял и с ограниченными возможностями туалета», — сказала Иглз.

Муни рассказала, что была потрясена условиями содержания в частном центре в Сан-Луисе. «Я никогда в жизни не видела ничего настолько бесчеловечного. Меня поместили в камеру, и мне пришлось спать на коврике без одеяла, без подушки, с алюминиевой фольгой, обернутой вокруг моего тела, как у трупа, в течение двух с половиной дней», — призналась актриса.

Ее освободили в выходные, и она приземлилась в международном аэропорту Ванкувера вскоре после полуночи в субботу утром. «Честно говоря, я еще не отошла от всего происходящего», — сказала Муни журналистам, которые ждали ее в зоне международных прилетов аэропорта. «Я давно не спала, давно не ела нормальной еды, так что я пока пытаюсь осознать случившееся», — сказала она.

«Спасибо за все ваши сообщения с поддержкой. Простите, что не смогла ответить всем — я только что вернулась домой после того, что показалось мне глубоко травмирующим психологическим экспериментом», — добавила актриса в соцсетях.

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