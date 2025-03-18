«Мы еще не покончили с гольфом»: вышел тизер-трейлер «Счастливчика Гилмора-2»

Netflix опубликовал тизер-трейлер «Счастливчика Гилмора-2». Премьера фильма состоится 25 июля 2025 года.
В ролике Счастливчик возвращается в мир профессионального гольфа под песню «Pilot» группы Magic. Он должен будет противостоять самым популярным игрокам современности спустя почти 30 лет после событий первого фильма.
Главную роль вновь исполнил Адам Сэндлер. Помимо него, в фильм также вернулись Бен Стиллер, Кристофер МакДональд и Джули Боуэн. К ним также присоединились комик Ник Свордсон, режиссер Бенни Сафди, музыкант Bad Bunny, рэпер Эминем, актриса Маргарет Куолли, рэпер Кид Кади и звезда НФЛ Трэвис Келси.
Оригинального «Счастливчика Гилмора» снял Деннис Дуган. Лента помогла Сэндлеру стать одной из крупнейших комедийных звезд своего времени, собрав 40 млн долларов в прокате при бюджете в 12 млн.
Актер сыграл главного героя Счастливчика Гилмора, хоккеиста с проблемами управления гневом, который обнаруживает в себе способности к гольфу. Он участвует в платном турнире, чтобы выиграть достаточно денег для избежания конфискации дома своей бабушки, и попутно завоевывает популярность своими необычными выходками.