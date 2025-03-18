«Невероятная фантазия»: вышел трейлер «Материалистки» с Паскалем, Эвансом и Дакотой Джонсон

Кинокомпания A24 показала первый трейлер комедийной мелодрамы «Материалистка». Картина с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом выйдет в мировой прокат 13 июня.
Джонсон играет сверхуспешную нью-йоркскую сваху, которая волей судьбы застревает в любовном треугольнике с богатым бизнесменом и бывшим парнем-официантом.
Кроме трех звезд в актерском составе есть подкастерка Даша Некрасова (ранее играла в третьем сезоне «Наследников»), Зои Уинтерс (Кэрри из «Наследников»), Линдси Брод («Мачо и ботан»), Марин Айрленд («Ирландец») и Луиза Джейкобсон («Позолоченный век»).
Режиссером выступила Селин Сон, ранее поставившая дважды номинированную на «Оскар» мелодраму «Прошлые жизни». Музыку к картине написал композитор Дэниел Пембертон.