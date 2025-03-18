Джейкоб Элорди в трейлере мини-сериала «Узкая дорога на дальний север»

Prime Video опубликовал первый трейлер драматического мини-сериала «Узкая дорога на дальний север». Его премьера состоится 18 апреля.
В основу ленты легла одноименная книга Ричарда Флэнагана, получившая в 2014 году Букеровскую премию.
Действие картины развивается во время Второй мировой войны на Тихом океане. Сюжет рассказывает о жизни Дорриго Эванса — о его страстном романе с Эми Малвэни, о времени в лагере для военнопленных и его последующих годах, проведенных в качестве почитаемого хирурга.
Австралийский сериал стал самым громким телешоу на Берлинале и был продан по всему миру. Главные роли исполнили Джейкоб Элорди, Одесса Янг, Киран Хайндс, Оливия ДеДжондж и Хизер Митчелл. Режиссером выступает Джастин Курцел («Макбет», «Безмолвное братство»), сценаристом — Шон Грант.