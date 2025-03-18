Джейкоб Элорди в трейлере мини-сериала «Узкая дорога на дальний север»

Действие картины развивается во время Второй мировой войны на Тихом океане. Сюжет рассказывает о жизни Дорриго Эванса — о его страстном романе с Эми Малвэни, о времени в лагере для военнопленных и его последующих годах, проведенных в качестве почитаемого хирурга.