В Москве, Петербурге и Липецкой области оставят лишь два обязательных ОГЭ после девятого класса

Госдума приняла в третьем чтении закон об особом порядке проведения ОГЭ в 2025 году. Согласно ему, школьникам в трех регионах нужно будет сдавать лишь два выпускных экзамена после девятого класса, если они хотят поступать в техникумы или колледжи.
Закон поддержали 359 депутатов, против выступили 56, еще один воздержался.
Особый порядок проведения ОГЭ будет действовать в Москве, Петербурге и Липецкой области. В них школьникам, планирующим после девятого класса поступать в организации среднего профобразования, нужно будет успешно сдать ГИА-9 лишь по двум предметам ― русскому языку и математике. Тем, кто намерен идти в десятый класс, придется, как и раньше, сдавать четыре экзамена: по русскому, математике и еще двум предметам по выбору.
Сперва эксперимент хотели провести в пяти регионах: Москве, Петербурге, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областях. Ко второму чтению инициативу расширили еще на семь регионов: Краснодарский край, Липецкую, Нижегородскую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатку и Кемерово.
Однако 17 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что список регионов сократят до трех. По словам парламентария, Москва, Петербург и Липецкая область «соответствуют критериям, определенным правительством», и составляют репрезентативную выборку.
Володин объяснял инициативу тем, что начиная со средних классов дети готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по конкретным предметам, зачастую в ущерб получению знаний по остальным дисциплинам.