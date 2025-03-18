В Москве, Петербурге и Липецкой области оставят лишь два обязательных ОГЭ после девятого класса

Особый порядок проведения ОГЭ будет действовать в Москве, Петербурге и Липецкой области. В них школьникам, планирующим после девятого класса поступать в организации среднего профобразования, нужно будет успешно сдать ГИА-9 лишь по двум предметам ― русскому языку и математике. Тем, кто намерен идти в десятый класс, придется, как и раньше, сдавать четыре экзамена: по русскому, математике и еще двум предметам по выбору.