Астронавты НАСА, застрявшие на МКС на девять месяцев, возвращаются домой

Астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, застрявшие на борту МКС с июня 2024 года, возвращаются на Землю спустя девять месяцев. Об этом сообщает The Guardian.
18 марта, в 1.05 утра по восточному времени (9.05 по московскому времени), капсула SpaceX Dragon с четырьмя астронавтами отстыковалась от орбитального форпоста.
После 17-часового спуска космический корабль должен опуститься на воду где‑то у побережья Флориды, примерно в 18.00 по восточному времени (2.00 по московскому времени). Точное место будет определено позже.
«Мы будем скучать по вам, но счастливого пути домой», — сказала представительница НАСА Энн МакКлейн с борта космической станции, когда капсула с астронавтами удалилась на 418 км над Тихим океаном. На борту капсулы также находятся американец Николас Хейг и российский космонавт Александр Горбунов.
Уилмор и Уильямс прибыли на МКС 6 июня прошлого года, чтобы оценить стыковочные и эксплуатационные возможности корабля Boeing Starliner во время его первого полета с экипажем, и должны были вернуться домой не более чем через 10 дней.
Однако тестовая миссия астронавтов затянулась из‑за проблем с двигательной установкой Starliner, что поставило под сомнение способность корабля безопасно вернуть их на Землю в соответствии с планом.
На сегодняшний день будущее корабля Starliner, разработанного в рамках программы НАСА по созданию коммерческих экипажей, остается неопределенным. Aviation Week сообщил, что Starliner вряд ли снова полетит в 2025 году, но компания сохраняет уверенность в своем продукте и работает над получением нового сертификата готовности к полетам.