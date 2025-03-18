Астронавты НАСА, застрявшие на МКС на девять месяцев, возвращаются домой

«Мы будем скучать по вам, но счастливого пути домой», — сказала представительница НАСА Энн МакКлейн с борта космической станции, когда капсула с астронавтами удалилась на 418 км над Тихим океаном. На борту капсулы также находятся американец Николас Хейг и российский космонавт Александр Горбунов.