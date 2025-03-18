Болгарская футбольная команда провела минуту молчания в честь живого экс-игрока

Болгарский футбольный клуб высшего дивизиона провел минуту молчания в память о живом бывшем игроке, пишет Би-би-си.
«Арда Кырджали» почтила память Петко Ганчева перед воскресной игрой с софийским «Левски». Обе команды выстроились на центральном круге и склонили головы в честь Ганчева.
Однако еще до окончания игры «Арда» написала на своей странице в фейсбуке, что их дезинформировали. Вскоре представители клуба извинились за недоразумение.
«Руководство ПФК „Арда“ приносит огромные глубокие бывшему игроку „Арды“ Петко Ганчеву и его родственникам после того, как клуб получил неверную информацию о его смерти», — написали в клубе.
«Мы желаем Петко Ганчеву долгих лет крепкого здоровья и радости от успеха „Арды“», — добавили представители.
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