Певец погиб при пожаре в македонском клубе, спасая своих фанатов

Вокалист хип-хоп группы DNK погиб в пожаре, спасая своих юных поклонников, сообщил Independent со ссылкой на менеджера музыканта.
Во время выступления коллектива в ночном клубе Pulse в Северной Македонии у здания загорелась крыша. В тот момент внутри находились 1500 человек.
После начала возгорания Андрей Георгиески, один из солистов популярной македонской группы, призвал фанатов скорее покинуть помещение. По словам менеджера, уже оказавшись в безопасности, певец вернулся в горящий зал, чтобы помочь слушателям, многие из которых были несовершеннолетними.
Букинг-агент DNK Спасоски подчекрнул, что Андрей мог бы убежать, но предпочел вернуться. «Да, это правда. Я никогда в жизни не встречал такого доброго и скромного человека», — отозвался он о погибшем.
Всего в пожаре в ночном клубе погибли 59 человек, более 100 получили ранения. В частности, трагедия унесла жизни фотографа группы Александра Ефремова, бэк-вокалистки Сары Пройковску, барабанщика Джорджи Гьоргиева и клавишника Филипа Стевановски. Один оставшийся в живых участник группы, как предполагается, все еще находится в больнице.
Полиция арестовала 20 человек в связи со смертоносным пожаром, в том числе правительственных чиновников и менеджера площадки, которая раньше была складом ковров.
Местные власти проводят расследование в отношении лицензии заведения и соблюдения правил безопасности, а правительство настаивает на своей «моральной ответственности» за уголовное преследование всех виновных в пожаре.
Премьер-министр Християн Мицкоски сказал: «Это трудный и очень печальный день для Македонии. Потеря стольких молодых жизней невосполнима, а боль семей, близких и друзей неизмерима. В эти минуты глубокой скорби наши мысли с теми, кто потерял своих близких. Я желаю раненым скорейшего выздоровления, а семьям погибших — сил пережить эту невообразимую потерю».