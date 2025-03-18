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Певец погиб при пожаре в македонском клубе, спасая своих фанатов

Сегодня в 12:25
Фото: DNK band

Вокалист хип-хоп группы DNK погиб в пожаре, спасая своих юных поклонников, сообщил Independent со ссылкой на менеджера музыканта.

Во время выступления коллектива в ночном клубе Pulse в Северной Македонии у здания загорелась крыша. В тот момент внутри находились 1500 человек.

После начала возгорания Андрей Георгиески, один из солистов популярной македонской группы, призвал фанатов скорее покинуть помещение. По словам менеджера, уже оказавшись в безопасности, певец вернулся в горящий зал, чтобы помочь слушателям, многие из которых были несовершеннолетними.

Букинг-агент DNK Спасоски подчекрнул, что Андрей мог бы убежать, но предпочел вернуться. «Да, это правда. Я никогда в жизни не встречал такого доброго и скромного человека», — отозвался он о погибшем.

Всего в пожаре в ночном клубе погибли 59 человек, более 100 получили ранения. В частности, трагедия унесла жизни фотографа группы Александра Ефремова, бэк-вокалистки Сары Пройковску, барабанщика Джорджи Гьоргиева и клавишника Филипа Стевановски. Один оставшийся в живых участник группы, как предполагается, все еще находится в больнице.

Полиция арестовала 20 человек в связи со смертоносным пожаром, в том числе правительственных чиновников и менеджера площадки, которая раньше была складом ковров.

Местные власти проводят расследование в отношении лицензии заведения и соблюдения правил безопасности, а правительство настаивает на своей «моральной ответственности» за уголовное преследование всех виновных в пожаре.

Премьер-министр Християн Мицкоски сказал: «Это трудный и очень печальный день для Македонии. Потеря стольких молодых жизней невосполнима, а боль семей, близких и друзей неизмерима. В эти минуты глубокой скорби наши мысли с теми, кто потерял своих близких. Я желаю раненым скорейшего выздоровления, а семьям погибших — сил пережить эту невообразимую потерю».

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