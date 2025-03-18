Певец погиб при пожаре в македонском клубе, спасая своих фанатов

После начала возгорания Андрей Георгиески, один из солистов популярной македонской группы, призвал фанатов скорее покинуть помещение. По словам менеджера, уже оказавшись в безопасности, певец вернулся в горящий зал, чтобы помочь слушателям, многие из которых были несовершеннолетними.