Публикация вызвала большой отклик — многие начали называть черных котов Флоу. «Только сегодня я видел трех человек, которые называли черных котят „флоу“, и теперь я не могу думать иначе. Сейчас каждый раз, когда я вижу черного кота, в голове автоматически возникает мысль: „О, это флоузик“», — написал один из пользователей.