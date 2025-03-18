Благодаря успеху мультфильма «Поток» бразильцы стали чаще «усыновлять» черных котов

В Бразилии из‑за успеха мультфильма «Поток» люди стали чаще забирать черных котов из приютов. Об этом сообщает местное издание Metropoles.
В честь главного героя мультфильма, получившего «Оскар», бразильцы массово называют черных котят Флоу (от «Flow» ― англоязычное название картины).
Тренд запустила пользовательница X, которая искала хозяев для двух черных котят. В посте она назвала питомцев котятами «типа Флоу» и приложила картинку, на которой главный герой мультфильма держит статуэтку «Оскара».
Публикация вызвала большой отклик — многие начали называть черных котов Флоу. «Только сегодня я видел трех человек, которые называли черных котят „флоу“, и теперь я не могу думать иначе. Сейчас каждый раз, когда я вижу черного кота, в голове автоматически возникает мысль: „О, это флоузик“», — написал один из пользователей.
Черным котикам гораздо сложнее найти хозяев из‑за суеверий, что они приносят неудачу. В московских приютах несколько лет назад подсчитали, что черных кошек забирают домой примерно в три раза реже, чем животных другого окраса. «Черные питомцы живут в приютах годами, тогда как белые и рыжие значительно быстрее обретают любящих хозяев», — отмечали в департаменте ЖКХ Москвы.
Но эти предрассудки, благодаря мультфильму «Поток», уходят в прошлое (по крайней мере в Бразилии). Бразильская зоозащитная организация Институт Ampara Animal заявила, что картина латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса «меняет реальность» для черных котов.
«Не все представляют, насколько ощутимое влияние оказывает этот фильм: он увеличивает интерес к усыновлению черных котов, которые так долго сталкивались с предвзятым отношением», — заявили в НКО.