«Благодаря нам вы сейчас не говорите по-немецки»: США отказались возвращать Франции статую Свободы

«Абсолютно нет. Я бы посоветовала этому неизвестному французскому политику вспомнить, что только благодаря Соединенным Штатам Америки французы сейчас не говорят по-немецки», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на пресс-брифинге.