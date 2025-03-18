«Благодаря нам вы сейчас не говорите по-немецки»: США отказались возвращать Франции статую Свободы

Администрация Трампа отказалась рассматривать просьбу французского политика о возвращении статуи Свободы во Францию, пишет Politico.
«Абсолютно нет. Я бы посоветовала этому неизвестному французскому политику вспомнить, что только благодаря Соединенным Штатам Америки французы сейчас не говорят по-немецки», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на пресс-брифинге.
Вероятно, она имела в виду союзничество Америки и Франции во время Второй мировой войны, в результате которого была уничтожена нацистская Германия. «Они должны быть благодарны», — добавила Ливитт.
Днем ранее французский член Европарламента Рафаэль Глюксманн заявил, что администрация Трампа больше не олицетворяет дух памятника, который Франция подарила США в 1880-х годах. Левоцентрист раскритиковал изменение политики США в отношении боевых действий на территории Украины, а также осудил сокращение Трампом расходов на американские исследовательские институты.
«Мы собираемся сказать американцам, которые решили встать на сторону тиранов, американцам, которые уволили исследователей за стремление к научной свободе: „Верните нам статую Свободы“», — сказал Глюксманн на съезде своего движения Place Publique.