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Таиланд сократит для россиян безвизовый режим до 30 дней

Сегодня в 10:36
Фото: Dan Freeman/Unsplash

Власти Таиланда решили сократить срок безвизового пребывания в стране с 60 дней до 30. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны.

Такое решение было принято из‑за того, что иностранцы используют схему безвизового въезда для незаконной деятельности. Министр туризма и спорта Соравонг Тхиентхонг отметил, что МИД признал эту проблему.

Министр также добавил, что властям нужно будет обсудить дополнительные детали перед официальным объявлением о сокращении срока безвиза.

С 1 ноября 2023 года россияне могли находиться в Таиланде без визы до 90 дней. В июне 2024 года этот срок был сокращен до 60 дней для граждан 93 стран, включая Россию.

Ранее Ассоциация тайских туристических агентов уже заявляла о росте числа иностранцев, которые нелегально работают или ведут свой бизнес в стране. Ассоциация тайских отелей выразила мнение, что в этом отчасти виноват рост числа кондоминиумов, нелегально сдаваемых в аренду гостям на ежедневной основе.

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