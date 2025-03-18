Стендапера Артемия Останина задержали. На него завели дело за шутку о человеке с инвалидностью

«Я ничего лучше не нашел, как наклониться к нему и сказать: „Ну не гоняй ты так сильно“. В этот момент сзади меня материализовалась бабка, которая начала кричать, что я хамло. А с **** ли я хамло в этой ситуации? Меня в метро сбили буквально. Чувак на мине подорвался, решил „угла“ в метро дать, а я хамло при этом», — возмутился он.