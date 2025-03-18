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Стендапера Артемия Останина задержали. На него завели дело за шутку о человеке с инвалидностью

Сегодня в 10:24
Фото: из соцсетей Артемия Останина

Комика Артемия Останина задержали при попытке покинуть Россию и доставили в Москву. Об этом говорится в телеграм-канале Следственного комитета.

Комика подозревают в возбуждении ненависти из‑за шутки о человеке с инвалидностью, который подорвался на мине. По пункту «а» части 2 статьи 282 УК ему грозит штраф до 600 тыс. рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или до шести лет лишения свободы.

«По версии следствия, не позднее 15 марта 2025 года подозреваемый в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность», ― заявили в СК.

Шутка прозвучала в выступлении на ютуб-канале «Третий канал», который связан с московским «Стендап-клубом № 1». Сейчас это видео удалено. «Я шел в переходе, никого не трогал. Чувствую: на ногу наступают. Оборачиваюсь, говорю: „Можно аккуратнее?“ — а сзади никого нет. Кидаю взгляд вниз, а там этот скейтер без ног сидит. Он еще смотрит на меня, как будто я на место для инвалидов припарковался», — сказал Останин.

«Я ничего лучше не нашел, как наклониться к нему и сказать: „Ну не гоняй ты так сильно“. В этот момент сзади меня материализовалась бабка, которая начала кричать, что я хамло. А с **** ли я хамло в этой ситуации? Меня в метро сбили буквально. Чувак на мине подорвался, решил „угла“ в метро дать, а я хамло при этом», — возмутился он.

Движение «Зов народа» усмотрело в этом «глумление над инвалидом, который, возможно, потерял свои ноги в зоне спецоперации». Его лидер «обратился в правоохранительные органы с требованием проверить действия Останина» по статьям о защите чести и достоинства, а также разжигании ненависти и вражды.

В разговоре с «Осторожно, новости» Останин подчеркнул, что не сказал в выступлении ни слова про ветеранов СВО и назвал обвинения вымыслом блогеров. По его словам, он пошутил про «попрошайку в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20». «Про таких шутили еще со времен Comedy Club», — отметил стендапер.

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