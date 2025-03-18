В России выявили 1,1 млн случаев ОРВИ и гриппа за неделю

В России за семь дней зарегистрировали более 1,1 млн случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
Заболеваемость держится на высоком уровне уже третью неделю подряд. Из‑за этого в образовательных учреждениях приостанавливается учебный процесс. Так, на прошлой неделе было закрыто 462 школы и 162 детских дошкольных учреждения, 11 школ-интернатов и одно ПТУ.
«Сохраняется высокая активность вирусов гриппа: в структуре респираторных вирусов грипп сохраняет лидирующее положение, в частности грипп B и A (H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы», — говорится в заявлении ведомства.
При этом заболеваемость коронавирусом снижается. За последние семь дней было зарегистрировано 3800 случаев, что на 14,6% ниже показателя предыдущей недели.