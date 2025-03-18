Прокуратура Москвы потребовала завести новое уголовное дело против Бориса Акунина*

Прокуратура Москвы потребовала завести на писателя Бориса Акунина* уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Дело требуют завести из‑за того, что Акунин пишет в соцсети без иноагентской плашки. В прокуратуре говорят, что в течение года писатель дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Но несмотря на это продолжил распространять материалы «в одном из мессенджеров», не указывая свой статус.
По части 2 статьи 330.1 УК Акунину грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.
Борис Акунин, проживающий сейчас в Европе, после начала военных действий на территории Украины неоднократно осуждал действия российских властей.
В России на писателя уже заведено уголовное дело о фейках про Российскую армию и оправдании терроризма. Предположительно, поводом стали его высказывания в разговоре с прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом. Они, представившись сотрудниками украинских властей, спросили у писателя об ударах ВСУ по российским территориям. В ответ Акунин сказал: «У меня кровью сердце обливается, но я абсолютно понимаю, что… А как иначе?»
После этого издательство АСТ прекратило выпуск книг Акунина, а крупные сети изъяли их из продажи. Росфинмониторинг внес писателя в реестр террористов и экстремистов. В феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его.
* Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) внесен Минюстом в реестр иноагентов.