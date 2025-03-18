Прокуратура Москвы потребовала завести новое уголовное дело против Бориса Акунина*

Дело требуют завести из‑за того, что Акунин пишет в соцсети без иноагентской плашки. В прокуратуре говорят, что в течение года писатель дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Но несмотря на это продолжил распространять материалы «в одном из мессенджеров», не указывая свой статус.