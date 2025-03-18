Forever 21 вновь объявила о банкротстве и закрывает 350 магазинов в США

Forever 21 была основана в Лос-Анджелесе в 1984 году южнокорейскими иммигрантами и пользовалась популярностью среди молодежи. К 2016 году сеть насчитывала около 800 магазинов по всему миру, из них около 500 — в США. Однако рост популярности интернет-магазинов и постепенное угасание американских мегамоллов негативно сказались на бренде.