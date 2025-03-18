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Forever 21 вновь объявила о банкротстве и закрывает 350 магазинов в США

Сегодня в 07:56
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Американский оператор ритейлера быстрой моды Forever 21 подал заявление о банкротстве во второй раз за шесть лет. Об этом сообщает The Guardian.

Компания объяснила решение ростом расходов и действиями иностранных конкурентов, которые используют ввоз дешевых товаров из Китая, подрывая ценовую конкурентоспособность бренда.

Речь идет о китайских онлайн-ритейлерах, таких как Shein и Temu. Благодаря освобождению от таможенных пошлин на импорт товаров стоимостью менее 800 долларов, отправляемых физическим лицам, эти компании могут сохранять сверхнизкие цены. Дональд Трамп собирался отменить эту льготу в ходе установления новых тарифов на товары из Китая, но затем приостановил введение такой меры.

«Мы не смогли найти устойчивый путь для дальнейшего развития из‑за конкуренции со стороны иностранных компаний быстрой моды, которые пользуются льготами по минимальному освобождению от пошлин, чтобы предлагать более низкие цены и снижать наши маржи», — заявил Брэд Селл, финансовый директор F21 OpCo, управляющей примерно 350 магазинами Forever 21 в США.

Forever 21 была основана в Лос-Анджелесе в 1984 году южнокорейскими иммигрантами и пользовалась популярностью среди молодежи. К 2016 году сеть насчитывала около 800 магазинов по всему миру, из них около 500 — в США. Однако рост популярности интернет-магазинов и постепенное угасание американских мегамоллов негативно сказались на бренде.

F21 OpCo планирует провести ликвидационные распродажи в магазинах в США, одновременно продавая активы под контролем суда. Их стоимость оценивается в 100 млн ― 500 млн долларов. Магазины и сайт Forever 21 в США продолжат работать в ходе процесса банкротства. Международные магазины сети банкротство не затронет.

В 2019 году Forever 21 уже подавала заявление о банкротстве, но была выкуплена Sparc Group — совместным предприятием владельца брендов Authentic Brands Group и операторов торговых центров Simon Property и Brookfield Asset Management.

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