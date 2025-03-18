В Подмосковье спасли лосиху, провалившуюся под лед

Подмосковные спасатели вместе с егерями и ветеринарами вытащили из воды лосиху, провалившуюся под лед на Озернинском водохранилище. Об этом говорится на сайте «Мособлпожспаса».
Лосиху, провалившуюся в ледяную полынью, заметили днем 15 марта. Очевидцы происшествия обратились в службу экстренных вызовов «Система-112».
Прибывшие на место работники пожарно-спасательной службы обнаружили, что парнокопытное животное барахталось в водоеме в 200 метрах от берега. Специалисты, вооружившись гидрокостюмом и спасательным плотом, направились к тонущему млекопитающему по хрупкой поверхности водохранилища. По пути они распиливали лед бензопилой, прокладывая лосихе путь на сушу.
Один из спасателей обязал бедолагу веревками и вместе с коллегами вытянул ее на берег. После этого лосиху передали прибывшим сотрудникам ветеринарной службы.