В Подмосковье спасли лосиху, провалившуюся под лед

Прибывшие на место работники пожарно-спасательной службы обнаружили, что парнокопытное животное барахталось в водоеме в 200 метрах от берега. Специалисты, вооружившись гидрокостюмом и спасательным плотом, направились к тонущему млекопитающему по хрупкой поверхности водохранилища. По пути они распиливали лед бензопилой, прокладывая лосихе путь на сушу.