Авторы «Переходного возраста»: «В сериале есть только одна монтажная склейка»

Авторы сенсационного сериала Netflix «Переходный возраст» поделились техническими тонкостями работы над проектом.
В отличие от большинства сериалов и фильмов, все четыре эпизода британского проекта сняты одним кадром без видимых монтажных склеек. В беседе с Variety оператор многосерийной картины Мэттью Льюис подтвердил, что в реальном времени следовал за актерами вместе с камерой и не скрыл от зрителей почти ни одного перехода между сценами.
«Единственный визуальный эффект мы использовали в сцене, где школьник выбегает из класса через окно во второй серии [и камера следует за ним]. В реальной жизни такое невозможно было снять. Но никакой склейки дублей не было — мы все снимали одним непрерывным кадром, нравилось мне это или нет», — поделился он.
Отвечая на вопросы для Netflix, авторы проекта рассказали, что изначально требовали от актеров сыграть каждый эпизод полностью по 10 раз, однако в реальности дублей получилось больше из‑за различных технических проблем.
В итоге, первый эпизод был снят целиком со второго дубля, второй — с 13-го раза, третий — с 11-го, а четвертый — с 16-го. Причем на последние три съемочной группе понадобились все пять рабочих дней.
Такая работа требовала от актеров заучить большие объемы сценария. Подготовка к выходу на площадку также заняла несколько дней: сначала исполнителей ролей заставляли запомнить по пять минут материала и затем увеличивали этот размер. Зачастую их забывчивость приводила к срыву целых дублей.
«Настоящим кошмаром» для оператора стали съемки в школе. В них приняли участие более 300 подростков, за их действиями наблюдали 50 взрослых, замаскированных под учителей и родителей.
«Ассистенты прекрасно справились с координацией детей. Даже когда камера не была направлена на них, помощники указывали им, куда идти дальше. С точки зрения работы с массовкой, это была очень сложная задача, но дети были готовы сделать все, чтобы получилось», — отметил Льюис.
Тот эпизод завершается широким кадром с взлетающего, а затем заходящего на посадку дрона. Оператору с помощником удалось мягко прицепить камеру на беспилотник, а затем так же снять ее в точке в полукилометре от места взлета.