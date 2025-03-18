Авторы «Переходного возраста»: «В сериале есть только одна монтажная склейка»

«Единственный визуальный эффект мы использовали в сцене, где школьник выбегает из класса через окно во второй серии [и камера следует за ним]. В реальной жизни такое невозможно было снять. Но никакой склейки дублей не было — мы все снимали одним непрерывным кадром, нравилось мне это или нет», — поделился он.