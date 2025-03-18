Трейлер «Уродливой сводной сестры» превращает историю Золушки в боди-хоррор

В трейлере ей меняют форму носа с помощью молотка и долота, исправляют разрез глаз, используя нитку и иглу, а в конце бедняжка пробует отрезать себе пальцы ног, чтобы поместиться в туфельку. Монтаж ролика также вызывает сравнения с хитовой «Субстанцией» из‑за навязчивых титров крупным шрифтом и техно-музыки.