Трейлер «Уродливой сводной сестры» превращает историю Золушки в боди-хоррор

Стриминговый сервис Shudder показал трейлер норвежского боди-хоррора «Уродливая сводная сестра». Пугающая комедийная адаптация «Золушки» выйдет в мировой прокат 18 апреля.
Сюжет картины рассказывает историю девушки, в которую влюбился принц, с необычной точки зрения — главной героиней сюжета стала ее завистливая сводная сестра Эльвира. Чтобы добиться внимания знатного жениха, она готова на самые жуткие операции.
В трейлере ей меняют форму носа с помощью молотка и долота, исправляют разрез глаз, используя нитку и иглу, а в конце бедняжка пробует отрезать себе пальцы ног, чтобы поместиться в туфельку. Монтаж ролика также вызывает сравнения с хитовой «Субстанцией» из‑за навязчивых титров крупным шрифтом и техно-музыки.
Основанную на сказке братьев Гримм ленту уже показали кинокритикам на фестивале Sundance, и они в восторге. В данный момент средняя оценка на Rotten Tomatoes держится на уровне 97% при 39 рецензиях.
Главную роль сыграла Леа Мирен, ее оппонентку — Теа Софи Лох Несс. Режиссеркой выступила Эмили Бликфельд, для которой фильм стал дебютным.