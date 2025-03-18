Гарвард будет бесплатно обучать студентов из семей с доходом меньше 200 тыс. долларов в год

Гарвардский университет не будет брать плату за обучение у студентов из семей с годовым доходом менее 200 тыс. долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте учебного заведения.
Кроме того, для студентов из семей с доходом менее 100 тыс. долларов в год университет не только покроет стоимость учебных курсов, но и расходы на жилье, медицинскую страховку и проезд между кампусом и домом.
Нововведение коснется абитуриентов, поступающих на бакалавриат летом 2025 года.
Стоимость обучения в Гарвардском колледже (Harvard College), в бакалаврском подразделении университета, в этом году превысила 56 тыс. долларов, а полная стоимость обучения, включая проживание, питание и другие расходы, достигала почти 83 тыс. долларов, говорится на сайте финансовой помощи учебного заведения.
Мера стала расширением инициативы по финансовой помощи, запущенной в 2004 году для повышения доступности образования абитуриентам из небогатых семей. В данный момент бесплатное обучение получают студенты из семей с доходом в 85 тыс. долларов.
В настоящее время, согласно заявлению, 55% студентов бакалавриата получают финансовую помощь, при этом средний вклад семьи составляет 15,7 тыс. долларов за учебный год 2023/2024.
Аналогичные программы есть и в других вузах. Например, точно такие же условия будут действовать с лета 2025 года в Массачусетском технологическом институте, Пенсильванском университете и университетах Техаса.