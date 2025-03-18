Universal призвала суд отклонить иск Дрейка, потому что он «спровоцировал рэп-батл и проиграл»

Universal Music Group призвала суд отклонить иск Дрейка. По мнению компании, истец «проиграл рэп-батл, который сам же спровоцировал». Об этом говорится в документах, поданных в Федеральный суд Нью-Йорка, с которыми ознакомилось издание Variety.
Представители мейджор-лейбла утверждают, что Дрейк «проиграл рэп-батл, который сам же спровоцировал и в котором добровольно участвовал. Вместо того чтобы принять поражение, как это делал бы „невозмутимый“ артист, каким он себя называет, он подал в суд на собственный лейбл, пытаясь „залечить раны“».
В ходатайстве UMG подчеркнула, что сам Дрейк менее трех лет назад подписал петицию, критикующую «тенденцию использования творческого самовыражения артистов против них» в судах.
«Тогда Дрейк был прав, а сейчас ошибается. Его иск к UMG — не более чем попытка сохранить лицо после провала в батле с Ламаром», — говорится в документе.
UMG настаивает, что Дрейк не предоставил оснований для обвинений в клевете и обвинил компанию в двойных стандартах: рэпер ожидал, что лейбл будет продвигать его диссы на Ламара, но не готов терпеть сотрудничество с оппонентом.
В компании также отметили, что трек Ламара «Not Like Us» содержит «непроверяемые мнения и риторические гиперболы, а не факты», что исключает злой умысел. Кроме того, по мнению UMG, в иске нет оснований для обвинений в «домогательствах второй степени» и нарушении закона Нью-Йорка о бизнесе.
Адвокат Дрейка Майкл Дж.Готтлиб в комментарии для Variety ответил: «UMG пытается представить это как спор о рэп-батле, чтобы отвлечь акционеров, артистов и публику от простой правды: жадная компания наконец отвечает за наживу на опасной дезинформации, которая уже привела к нескольким актам насилия».
«Это ходатайство — отчаянная уловка UMG, чтобы избежать ответственности, но мы полностью уверены, что дело продолжится и раскроет долгую историю UMG, ставящей артистов в опасность, злоупотребляющей ими и наживающейся на них», — добавил адвокат.
В январе Дрейк подал иск о клевете против мейджора Universal Music Group. Его адвокаты утверждают, что лейбл выпустил «Not Like Us» Кендрика Ламара с целью навредить имиджу канадца.
Рэпер уверен, что дисс должен был разрушить его репутацию, обесценить музыку и бренд, а также надавить на него в будущих переговорах о новом контракте.