Universal призвала суд отклонить иск Дрейка, потому что он «спровоцировал рэп-батл и проиграл»

Представители мейджор-лейбла утверждают, что Дрейк «проиграл рэп-батл, который сам же спровоцировал и в котором добровольно участвовал. Вместо того чтобы принять поражение, как это делал бы „невозмутимый“ артист, каким он себя называет, он подал в суд на собственный лейбл, пытаясь „залечить раны“».