Джонатан Мейджорс признал, что душил свою девушку

Журнал Rolling Stone опубликовал аудиозапись беседы Джонатана Мейджорса с бывшей девушкой Грейс Джаббари. На ней актер признает, что душил ее.
Разговор произошел в сентябре 2022 года, после серии конфликтов между парой, жившей в Лондоне во время съемок второго сезона сериала Disney+ «Локи». Согласно материалам гражданского иска Джаббари, партнер ударил ее об машину, силой затащил в дом и душил.
В беседе Джаббари напрямую спрашивает Мейджорса о случившемся.
«Мне никогда не было так стыдно. Я никогда не проявлял агрессию по отношению к женщине. Я никогда не атаковал женщину — я атаковал тебя», — произносит актер.
«Ты меня душил и толкал на машину», — говорит Джаббари.
«Да, все это попадает под определение „агрессии“. Со мной такого раньше не случалось», — отвечает Мейджорс.
«Из‑за того, что я что‑то саркастически сказала, на твой взгляд?» — продолжает Джаббари.
«Очевидно, причина глубже», — признает актер.
«Что‑то внутри тебя», — замечает Джаббари.
«Да, направленное на тебя», — соглашается Мейджорс перед окончанием записи.
Мейджорс был арестован за домашнее насилие в марте 2023 года. 30-летняя Грейс Джаббари сообщила полиции об удушении и нападении, была госпитализирована с «незначительными травмами головы и шеи».
В итоге суд назначил ему прохождение курса по программе борьбы с домашним насилием. После обвинений с артистом разорвали контракты актерское и пиар-агентства, а также бейсбольный клуб. Marvel также отказалась от его персонажа Канга, который был антагонистом в картине «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и втором сезоне «Локи».
Спустя полтора года Мейджорс возвращается в кино с картиной «Журнальные мечты», которая не могла выйти в прокат с зимы 2023 года. Кроме того, он сыграет главную роль в картине «Merciless» Мартина Вильнева.
В материале The Hollywood Reporter несколько голливудских актеров выступили в поддержку Мейджорса.
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