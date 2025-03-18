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Джонатан Мейджорс признал, что душил свою девушку

Сегодня в 08:40
Фото: HBO

Журнал Rolling Stone опубликовал аудиозапись беседы Джонатана Мейджорса с бывшей девушкой Грейс Джаббари. На ней актер признает, что душил ее.

Разговор произошел в сентябре 2022 года, после серии конфликтов между парой, жившей в Лондоне во время съемок второго сезона сериала Disney+ «Локи». Согласно материалам гражданского иска Джаббари, партнер ударил ее об машину, силой затащил в дом и душил.

В беседе Джаббари напрямую спрашивает Мейджорса о случившемся.

«Мне никогда не было так стыдно. Я никогда не проявлял агрессию по отношению к женщине. Я никогда не атаковал женщину — я атаковал тебя», — произносит актер.

«Ты меня душил и толкал на машину», — говорит Джаббари.

«Да, все это попадает под определение „агрессии“. Со мной такого раньше не случалось», — отвечает Мейджорс.

«Из‑за того, что я что‑то саркастически сказала, на твой взгляд?» — продолжает Джаббари.

«Очевидно, причина глубже», — признает актер.

«Что‑то внутри тебя», — замечает Джаббари.

«Да, направленное на тебя», — соглашается Мейджорс перед окончанием записи.

Мейджорс был арестован за домашнее насилие в марте 2023 года. 30-летняя Грейс Джаббари сообщила полиции об удушении и нападении, была госпитализирована с «незначительными травмами головы и шеи».

В итоге суд назначил ему прохождение курса по программе борьбы с домашним насилием. После обвинений с артистом разорвали контракты актерское и пиар-агентства, а также бейсбольный клуб. Marvel также отказалась от его персонажа Канга, который был антагонистом в картине «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и втором сезоне «Локи».

Спустя полтора года Мейджорс возвращается в кино с картиной «Журнальные мечты», которая не могла выйти в прокат с зимы 2023 года. Кроме того, он сыграет главную роль в картине «Merciless» Мартина Вильнева.

В материале The Hollywood Reporter несколько голливудских актеров выступили в поддержку Мейджорса.

Майкл Б.Джордан сказал, что хотел бы взять коллегу в «Крида-4». Мэттью МакКонахи назвал его «человеком, нацеленным на внутренний рост как в профессиональном, так и в личном плане».

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