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Альбомы «Касты» удалили с российских стримингов

Сегодня в 07:32
Фото: @kasta_ru/X

Альбомы группы «Каста» пропали с российских стриминговых площадок. Об этом рэперы сообщили в своем аккаунте в твиттере.

«Агрегаторы Believe и Tunecore удалили „Касту“ со стримингов в РФ. Мы этого не просили. Смотрим, как сделать, чтоб опять можно было нас там слушать», — написали представители коллектива. Причину пропажи релизов они не уточнили.

Большинства пластинок группы больше нет на ее страницах в «Яндекс Музыке», «VK Музыке», «Звуке» и «МТС Музыке», отмечает The Flow. На некоторых из них теперь размещена плашка «Часть контента отсутствует по решению правообладателя».

На «Яндекс Музыке» и в «МТС Музыке» сохранились релизы 2013 года вроде альбома Хамиля и Змея, записи концерта с симфоническим оркестром и инструменталы с того выступления, альбом «Трехмерные рифмы» 1999 года, «Громче воды, выше травы» 2002 года и проект «Объединенной Касты» «В полном действии» 2000 года.

В «Звуке» пока доступны 10 песен, большинство из них — фиты с другими артистами, а в VK можно послушать лишь две песни.

В 2024 году с площадок был удален альбом «Касты» «Новинки зарубежного рэпа». Этого потребовал Роскомнадзор. После инцидента в России перестал открываться сайт группы.

В январе 2025 года лидер ростовчан Влади был включен в список иностранных агентов.

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