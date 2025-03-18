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Колин Фаррелл сыграет в «Сержанте Роке» от Луки Гуаданьино и DC Studios

Сегодня в 06:49
Фото: Apple TV+

После выдающейся роли Пингвина Колин Фаррелл сыграет еще один персонаж из комиксов DC. Актера ждут в «Сержанте Роке» Луки Гуаданьино. Об этом пишет Deadline.

Ирландский актер заменит в картине Дэниела Крейга, изначально рассматривавшегося на роль после совместной работы с Гуаданьино над фильмом «Квир».

Сценаристом проекта выступит Джастин Куритцкес, ранее работавший с Гуаданьино над «Челленджерами» и «Квиром». По данным источников, «Сержант Рок» стал для режиссера приоритетом перед перезапуском «Американского психопата» от Lionsgate. Также в планах Гуаданьино — триллер Amazon MGM «Охота» с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом, премьера которого намечена на 10 октября.

Актер воплотит на экране сержанта Франклина Джона Рока — персонаж комиксов DC, ветерана Второй мировой войны. Собственная серия комиксов о нем выходила с 1977 по 1988 год.

Среди суперспособностей Рока — умение сбивать немецкие истребители из автомата, метать гранаты с ювелирной точностью, выживать после пулевых ранений и чувствовать приближение врага. «Он спокоен и обладает добрым сердцем, но его боевое чутье никогда не дремлет», — гласит описание персонажа.

По словам инсайдеров, Фаррелл «очень хочет сыграть» эту роль, однако сперва съемки придется вместить в плотный график актера. Осенью он приступит ко второму сезону сериала Apple TV+ «Шугар» и работе над картиной Эдварда Бергера «Баллада о мелком игроке».

Картина станет частью киновселенной DC и разрабатывается под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. «Бэтмен» Мэтта Ривза и сериал «Пингвин» о герое Фаррелла в нее не входят.

Продолжение многосерийного проекта о харизматичном готэмском бандите также находится под вопросом. По словам руководителей DC Studios, есть много «нестабильных факторов», и самый главный — это Колин Фаррелл, который не горит желанием снова носить сложный костюм и многослойный грим.

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