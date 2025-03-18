Колин Фаррелл сыграет в «Сержанте Роке» от Луки Гуаданьино и DC Studios

Сценаристом проекта выступит Джастин Куритцкес, ранее работавший с Гуаданьино над «Челленджерами» и «Квиром». По данным источников, «Сержант Рок» стал для режиссера приоритетом перед перезапуском «Американского психопата» от Lionsgate. Также в планах Гуаданьино — триллер Amazon MGM «Охота» с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом, премьера которого намечена на 10 октября.