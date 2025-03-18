Работу над «Пилой 11» поставили на паузу из‑за конфликта продюсеров

Он отметил, что «всё пошло под откос в январе 2024 года, когда продюсеры [Орен Коулс и Марк Берг — прим. ред.] начали ссориться». Один из них пытался «продолжать двигаться вперёд», другой же «ставил палки в колёса» и парализовал рабочий процесс.