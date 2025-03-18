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Работу над «Пилой 11» поставили на паузу из‑за конфликта продюсеров

Сегодня в 05:39
Кадр: Lionsgate

Серию хорроров «Пила» поставили на паузу. Об этом близкий к производству источник рассказал изданию Bloody Disgusting, его информацию подтвердил The Hollywood Reporter.

По словам источника BD, на данный момент съемочная группа не ведет никакой работы над 11-м фильмом франшизы. Картина была анонсирована на волне успеха десятой части еще в 2023 году, однако новый проект уже год пребывает в незаконченном виде.

«Всему конец. Прям на 100%. Это случилось год назад», — подчеркнул собеседник издания.

Он отметил, что «всё пошло под откос в январе 2024 года, когда продюсеры [Орен Коулс и Марк Берг — прим. ред.] начали ссориться». Один из них пытался «продолжать двигаться вперёд», другой же «ставил палки в колёса» и парализовал рабочий процесс.

При этом, продолжил источник, у выпускающей ленту студии Lionsgate «не нашлось человека, который смог бы сгладить конфликт».

«Победили жадность и эго», — резюмировал собеседник BD. Он также предположил, что кинокомпания могла бы продать права на «Пилу» кому‑то еще, но в этом случае историю могут «перезапустить с нуля».

Немного другую версию высказал сценарист «Пилы 11» Патрик Мелтон. По его словам, в мае 2024 года он и напарник Маркус Данстан сдали продюсерам сценарий фильма и с тех пор не получили никакой обратной связи.

«Причина задержки в конфликте между продюсерами и Lionsgate. Они просто не могут договориться друг с другом», — сообщил Мелтон.

Сценарист поделился, что завязка сюжета 11-й части была похожа на «Пилу 6», где маньяк Джон Крамер охотился на руководителей страховой компании, и назвал историю «очень злободневной».

«Пила 10» вышла в кинотеатрах в сентябре 2023 года, к своим ролям вернулись Тобин Белл и Шони Смит. При бюджете в 13 млн долларов лента принесла в кассы более 125 млн.

Продолжение было запланировано на сентябрь 2024 года. Однако позже Lionsgate сдвинула дату на год вперед.

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