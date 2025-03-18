Братья Руссо ответили на критику использования ИИ в фильме «Электрический штат»

Он отметил, что «ИИ сейчас находится в генеративном состоянии, когда у него, как мы это назваем, галлюцинации». По мнению кинематографиста, в нынешнем состоянии ИИ не может выполнять «критически важную работу», но при этом именно сейчас он «лучше всего подходит для творчества».