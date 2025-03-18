Братья Руссо ответили на критику использования ИИ в фильме «Электрический штат»

Кинорежиссеры Энтони и Джо Руссо высказались в интервью The Times об использовании искусственного интеллекта при создании фильма «Электрический штат». Ряд зрителей раскритиковали постановщиков за то, что те прибегли к ИИ-технологиям.
Руссо выступили в защиту своего решения. Они поделились, что использовали ИИ для модуляции голоса, и подчеркнули, что это мог бы сделать «любой десятилетний ребенок после просмотра видео в TikTok».
«Много перекладывания вины и преувеличений, потому что люди боятся. Они не понимают. Но в конечном итоге вы увидите, что ИИ будет использоваться более значительно», — заявил Джо Руссо.
Он отметил, что «ИИ сейчас находится в генеративном состоянии, когда у него, как мы это назваем, галлюцинации». По мнению кинематографиста, в нынешнем состоянии ИИ не может выполнять «критически важную работу», но при этом именно сейчас он «лучше всего подходит для творчества».
«Электрический штат» вышел на экраны 14 марта. Фильм рассказал о путешествии подростка-сироты в исполнении Милли Бобби Браун по ретрофутурическому американскому Западу в поисках младшего брата.
В основу проекта лег одноименный графический роман шведского художника Саймона Столенхага. Он вышел в 2018 году. Братья Руссо приобрели права на экранизацию комикса еще до его релиза.