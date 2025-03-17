Дженна Ортега заявила, что во втором сезоне «Уэнсдей» будет слэшер-эпизод

Американская актриса Дженна Ортега, звезда сериала «Уэнсдей», рассказала в интервью Collider, что зрителей второго сезона шоу ожидает слэшер-эпизод.
Ортега поделилась, что в данный момент авторы «Уэнсдей» работают над монтажом новых серий. Актриса записывала аудио диалогов для них в студии две недели назад. «Я, вероятно, буду работать над ними до конца», — отметила она.
Артистка сказала, что Netflix пока не продлил сериал на третий сезон, но сценаристы продолжают работать и придумывать идеи для возможного продолжения. «С таким шоу, как это, вы вроде как хотите быть впереди паровоза», — пояснила Ортега.
Актриса заявила, что второй сезон «Уэнсдей» глубже погружается в жанр хоррора. Это, по словам Ортеги, позволило творческой команде черпать вдохновение в классических шедеврах жанра, таких как «Кэрри» и «Выпускной».
«Я могу сказать, что визуально мы веселились больше, чем когда‑либо. Это сумасшествие — вот так говорить об одном кадре, но там был кадр с Пагсли, закатывающим глаза назад с такой штуковиной на голове (это все, что я могу рассказать), и он напомнил мне о „Цельнометаллической оболочке“. Это безумие. Так странно», — рассказала Ортега.
Она пообещала поклонникам шоу «множество отсылок к фильмам ужасов».«У нас было немного больше доверия, и поэтому мы чувствовали, что можем сделать более масштабные, более сложные эпизоды, что здорово», — подчеркнула артистка.
Сериал «Уэнсдэй» вышел на стрим-сервисе осенью 2022 года. Он рассказал о взрослении дочери Мартиши и Гомеса Аддамс — персонажей культового комикса Чарльза Аддамса, появившихся впервые в 1938 году.
Шоу, создателем которого выступил Тим Бертон, стало хитом. В начале 2023 года сериал продлили на второй сезон, он выйдет в 2025 году. В новых эпизодах снимутся Леди Гага, Стив Бушеми, Тандиве Ньютон и другие артисты.