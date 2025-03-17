Дженна Ортега заявила, что во втором сезоне «Уэнсдей» будет слэшер-эпизод

«Я могу сказать, что визуально мы веселились больше, чем когда‑либо. Это сумасшествие — вот так говорить об одном кадре, но там был кадр с Пагсли, закатывающим глаза назад с такой штуковиной на голове (это все, что я могу рассказать), и он напомнил мне о „Цельнометаллической оболочке“. Это безумие. Так странно», — рассказала Ортега.