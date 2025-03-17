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Дейзи Ридли и Олден Эренрайк сыграют влюбленных в ромкоме «Последний приют»

Сегодня в 21:52
Фото: Robby Klein / Getty Images

Английская актриса Дейзи Ридли («Звздные войны: Пробуждение Силы», «Поступь хаоса») и американский актер Олден Эренрайк («Да здравствует Цезарь!», «Хан Соло: Звездные войны») снимутся в ромкоме «Последний приют». Об этом написал Deadline.

Фильм поставит режиссер Дональд Питри, снявший «Маленькую Италию», «Как отделаться от парня за 10 дней», «Мисс Конгениальность» и «Богатенького Ричи». Съемки картины пройдут на Филиппинах, они начнутся в апреле.

Лента расскажет о Брук, которая полна решимости доказать, что достойна управлять гостиничной империей отца. Девушка отправляется на Филиппины, чтобы найти новое место для курорта, и встречает в поездке Бена, очаровательного пилота-экспата.

Мужчина помогает Брук открыть красоту страны и обрести новое чувство свободы. Но чувства и долг сталкиваются в жизни героини, и тогда ей приходится выбирать между жизнью, которую она построила, и той, которую внезапно узнала.

Сценарий фильма написала Карен Маккаллах, работавшая над «Блондинкой в законе» и «10 причинами моей ненависти». Исполнительным продюсером проеста стал Мануэль В. Пангилинан. Среди других продюсеров — Эрнесто Санта Мария-мл. («Росарио») и Раджа Коллинз («Гнев Бекки»).

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