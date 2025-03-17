Режиссер Вонг Карвай разработал проект кафе в Шанхае

Вчера / 12:36
«Известия»: наркодилеры массово используют фейковые новости для рекламы своего бизнеса
Вчера / 18:24
Памела Андерсон снимется в фильме «Place to Be» Корнеля Мундруцо
Вчера / 17:42
Литтл Симз подала в суд на экс-продюсера Inflo из‑за неоплаченных долгов
Вчера / 16:56
В Японии введут плату за подъем на гору Фудзияма, чтобы сократить поток туристов
Вчера / 16:29
Стив Бушеми стал ведущим тру-крайм-подкаста «Big Time»
Вчера / 15:44
В Германии представили модель деревянного дома, которую можно разобрать и перевезти в другое место
Вчера / 15:28
Продюсерская компания «Матрицы» и «Джокера» подала заявление о банкротстве
Вчера / 15:27
Для разрыва эмоциональной связи с бывшим партнером требуется 8 лет
Вчера / 14:53
В «Перекрестке» продали 11 млн тюльпанов к 8 Марта
Вчера / 14:36
Калужский депутат призвал девушек носить мини для улучшения демографии
Вчера / 14:06
В Китае создадут анимационную трилогию по мотивам «Путешествия на Запад»
Вчера / 13:41
«Видимо, вы ее презираете»: французский депутат предложил отобрать у США статую Свободы
Вчера / 12:49
В Италии адаптируют мифологическую сагу «Игра богов». Серия книг стала хитом на Wattpad
Вчера / 12:42
Конан О’Брайен вновь проведет «Оскар» в 2026 году
Вчера / 12:10
Paramount продолжает разрабатывать сиквел «Монстро»
Вчера / 11:40
Starbucks обязали выплатить 50 миллионов долларов курьеру, обжегшему гениталии горячим напитком
Вчера / 10:45
«Нэчжа-2» вошел в пятерку самых кассовых фильмов в истории
Вчера / 10:33
Умерла бельгийская актриса Эмили Декенн
Вчера / 10:15
Новый Орлеан стал главным гастрономическим городом мира по версии Time Out
Вчера / 10:07
Новый альбом Playboi Carti побил рекорд Spotify после выхода
Вчера / 08:57
«Прослушка» возглавила рейтинг лучших сериалов HBO по версии Esquire
Вчера / 08:03
Кларксон, Хаммонд и Мей объединятся в новом шоу про автомобили
Вчера / 07:20
В Москве курьеры зарабатывают больше, чем люди с высшим образованием
Вчера / 07:02
Пожилым россиянам лучше всего живется в Москве и Петербурге
Вчера / 05:53
Реже-Жан Пейдж высказался о возвращении в сериал «Бриджертоны»
16 марта / 18:56
Егор Крид: «В Беларуси мне не дают выступить на правительственном уровне»
16 марта / 17:41
Томми Кэш выпустил новый клип на «Espresso Macchiato» и рассказал о своем танце
16 марта / 17:33
Звезда «Капитана Америки» Энтони Маки: «В наших домах убили маскулинность»

Режиссер Вонг Карвай разработал проект кафе в Шанхае

Вчера в 20:42
Фото: Tibrina Hobson / Getty Images

Гонконгский режиссер Вонг Карвай, известный по фильмам «Чунгкинскиий экспресс» и «Счастливы вместе», разработал проект кафе в Шанхае. Об этом сообщил Women & Wear Daily.

Заведение под названием Mi Shang откроет в Китае бренд Prada. Ресторан будет работать в особняке Rong Zhai, функционирующим как арт-пространство. Дизайн напомнит посетителям о культовых картинах Вонга Карвая.

Интерьер оформлен с использованием цветовых контрактов и зеркалов, которые часто фигурируют в киноработах режиссера. Логотип ресторана отсылает к филателистической концепции тет-беш — перевернутых и соединенных марок.

«Идея отражения, соседства и соответствия намекает на пересечение двух великих культур, соединяя Милан и Шанхай в визуальном диалоге, который одновременно изыскан и уникален», — отметили создатели ресторана.

Mi Shang откроется 31 марта. Заведение будет работать ежедневно с 10 утра до 22 вечера. Забронировать столик можно будет через программу WeChat Mini. Ресторан предложит блюда итальянской кухни, вдохновленные вкусами Китая.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами