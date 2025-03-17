Режиссер Вонг Карвай разработал проект кафе в Шанхае

Гонконгский режиссер Вонг Карвай, известный по фильмам «Чунгкинскиий экспресс» и «Счастливы вместе», разработал проект кафе в Шанхае. Об этом сообщил Women & Wear Daily.
Заведение под названием Mi Shang откроет в Китае бренд Prada. Ресторан будет работать в особняке Rong Zhai, функционирующим как арт-пространство. Дизайн напомнит посетителям о культовых картинах Вонга Карвая.
Интерьер оформлен с использованием цветовых контрактов и зеркалов, которые часто фигурируют в киноработах режиссера. Логотип ресторана отсылает к филателистической концепции тет-беш — перевернутых и соединенных марок.
«Идея отражения, соседства и соответствия намекает на пересечение двух великих культур, соединяя Милан и Шанхай в визуальном диалоге, который одновременно изыскан и уникален», — отметили создатели ресторана.
Mi Shang откроется 31 марта. Заведение будет работать ежедневно с 10 утра до 22 вечера. Забронировать столик можно будет через программу WeChat Mini. Ресторан предложит блюда итальянской кухни, вдохновленные вкусами Китая.