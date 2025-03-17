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Памела Андерсон снимется в фильме «Place to Be» Корнеля Мундруцо

Сегодня в 18:24
Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images

Американская актриса Памела Андерсон, известная по сериалу «Спасатели Малибу» и драме «Шоугерл», снимется в фильме «Place to Be» Корнеля Мундруцо («Фрагменты женщины»). Об этом сообщил Deadline.

Андерсон сыграет Молли — дочь главной героини истории, практичной Брук, которая затеяла путешествие из Чикаго в Нью-Йорк вместе с разведенным знакомым по имени Нельсон. Брук и Нельсон отправляются в путь, чтобы вернуть домой потерявшегося гоночного голубя.

Молли, согласно сюжету, переживает окончание своего второго брака и беспокоится за свою пожилую мать. Девушка сопротивляется любым планам по переселению Брук в дом престарелых.

Роль Брук в фильме исполнит Эллен Берстин («Фонтан», «Реквием по мечте»). Тайка Вайтити («Кролик Джоджо») предстанет в образе Нельсона. Съемки картины уже начались в Сиднее. Мундруцо ставит ленту по сценарию Каты Вебер («Фрагменты женщины», «Белый бог»).

«Я действительно люблю Памелу — она такая разносторонняя актриса, и ее последняя работа в „Шоугерл“ была невероятной. Она проявила такую храбрость, и я немыслимо рад сотрудничать с ней», — подчеркнул Мундруцо.

Продюсерами проекта выступят Джомон Томас («Манкимен», «Отель „Мумбаи“»), Меган Уинн («Покерфейс») и Александр Роднянский* («Нелюбовь», «Дылда»).

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