Памела Андерсон снимется в фильме «Place to Be» Корнеля Мундруцо

Андерсон сыграет Молли — дочь главной героини истории, практичной Брук, которая затеяла путешествие из Чикаго в Нью-Йорк вместе с разведенным знакомым по имени Нельсон. Брук и Нельсон отправляются в путь, чтобы вернуть домой потерявшегося гоночного голубя.