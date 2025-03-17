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Литтл Симз подала в суд на экс-продюсера Inflo из‑за неоплаченных долгов

Сегодня в 17:42
Фото: Little Simz/YouTube

Британская певица Литтл Симз подала в суд на своего бывшего продюсера Inflo (он же Дин Ковер из группы Sault), пишет The Guardian.

Артистка заявила, что ее бывший коллега отказался возвращать долг в размере 1,7 млн фунтов стерлингов, в том числе 1 млн фунтов стерлингов на единственное на сегодняшний день живое шоу Sault — роскошную феерию в лондонском клубе Drumsheds в декабре 2023 года. Хип-хоп-артистка заявила, что из‑за долга она не смогла выплатить все свои налоговые обязательства в январе 2024 года.

Inflo работал с Симз, урожденной Симбиату Аджикаво, начиная с ее третьего альбома 2019 года «Grey Area». Он также продюсировал Адель, Майкла Кивануку, Tyler, the Creator и свою жену, соул-певицу Клео Сол.

Рэперша подала иск в январе, утверждая, что продюсер удерживал долг более года и что его компания некорректно отчиталась перед ней за средства, которые Sony предоставила для оплаты записи.

В апреле 2022 года Симз ушла от своего предыдущего менеджера и стала работать с сотрудником компании Inflo, Forever Living Originals. Когда закончился ее издательский контракт с Universal Music Publishing, новый продюсер посоветовал ей самостоятельно издавать свою музыку, говорится в иске.

После этого Симз стала сотрудничать с Artists Without a Label (AWAL), компанией, предоставляющей услуги лейблов для независимых артистов, принадлежащей Sony. В ноябре 2022 года она заключила договор на выпуск трех альбомов с общим авансом в 2 млн фунтов стерлингов, а также 625 тыс. фунтов стерлингов для покрытия расходов на запись третьего альбома.

До получения оплаты расходов Симз сделала два отдельных платежа в размере 350 тыс. и 275 тыс. фунтов стерлингов в пользу Inflo, чтобы покрыть расходы на запись альбома с AWAL. В октябре 2024 года юристы Inflo прислали письмо, в котором говорилось, что общая сумма расходов составила всего 524 436 фунтов стерлингов. В ее претензии говорится, что у нее сложилось впечатление, что все оставшиеся средства будут возвращены ей по завершении работы над альбомом.

Симз одолжила Inflo деньги 1 декабря 2023 года для оплаты шоу «Drumsheds» при условии, что он вернет их до 4 декабря. В иске говорится, что он этого не сделал, заявив, что «все еще дорабатывает свою сделку» и отправит деньги «обратно, как только они появятся». Билеты на событие стоили 99 фунтов стерлингов каждый.

В том же месяце Симз одолжила Inflo еще 500 тыс. и 200 тыс. фунтов стерлингов. По ее словам, он не вернул их в 2024 году, несмотря на неоднократные просьбы. В ее заявлении говорится, что юристы Inflo признали долг в октябре 2024 года, но неправильно оформили его как долг Forever Living Originals, а не самого продюсера.

Симз собирается выпустить свой шестой альбом Lotus 9 мая. Продюсером альбома выступил Майлз Клинтон Джеймс, который ранее работал с лондонской джазововой группой Kokoroko. В феврале она представила сингл Flood.

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