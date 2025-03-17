Литтл Симз подала в суд на экс-продюсера Inflo из‑за неоплаченных долгов

До получения оплаты расходов Симз сделала два отдельных платежа в размере 350 тыс. и 275 тыс. фунтов стерлингов в пользу Inflo, чтобы покрыть расходы на запись альбома с AWAL. В октябре 2024 года юристы Inflo прислали письмо, в котором говорилось, что общая сумма расходов составила всего 524 436 фунтов стерлингов. В ее претензии говорится, что у нее сложилось впечатление, что все оставшиеся средства будут возвращены ей по завершении работы над альбомом.