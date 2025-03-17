В Японии введут плату за подъем на гору Фудзияма, чтобы сократить поток туристов

«200 тысяч туристов — это все равно много. В Японии нет другой горы, которая привлекала бы столько людей всего за два месяца. Поэтому для обеспечения их безопасности необходимы некоторые ограничения», — отметила Нацуко Содеяма из администрации префектуры Сидзуока.