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В Японии введут плату за подъем на гору Фудзияма, чтобы сократить поток туристов

Сегодня в 16:56
Фото: Vien Dinh/Unsplash

В Японии введут плату за подъем на гору Фудзияма по четырем основным альпинистским маршрутам, которые ранее были бесплатными. Это сделают, чтобы сократить туристический поток, сообщил The Japan Times.

Теперь желающим покорить Фудзияму придется платить 4000 йен (около 2200 рублей) с июля по сентябрь. Ранее плату требовали только на одном маршруте — тропе Есида, и она составляла 2000 йен.

Подъем на Фудзияму сделали платным, поскольку власти Японии беспокоит экологический ущерб, который туристы наносят вулкану. В 2024 году на вершину поднялись более 204 тысяч человек, а в 2024 году — более 221 тысячи.

«200 тысяч туристов — это все равно много. В Японии нет другой горы, которая привлекала бы столько людей всего за два месяца. Поэтому для обеспечения их безопасности необходимы некоторые ограничения», — отметила Нацуко Содеяма из администрации префектуры Сидзуока.

Фудзияма — одна из главных туристических достопримечательностей Японии. Вулкан симметричной конусообразной формы увековечен во множестве японских гравюр, в частности сборниках художников Хокусай и Хиросигэ.

Большую часть года вершина горы покрыта снегом, но в летний сезон она доступна для посещения. В этот период туристы и направляются на хайкинг на Фудзи, чтобы увидеть с ее склонов восход солнца.

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