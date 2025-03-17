В Германии представили модель деревянного дома, которую можно разобрать и перевезти в другое место

В Германии представили разборную модель деревянного дома, разработанную Манфредом Люксом при участии Анчона Кановаса. Она может стать будущим экоархитектуры, написал Design Boom.
Здание под названием House Anton II построили в пригороде Аугсбурга. Оно представляет собой постройку кубической формы на деревянном каркасе, созданном цифровым способом. Элементы конструкции соединены без использования клея и металлических креплений, что гарантирует возможность пересборки дома.
По задумке архитекторов, 80-сантиметровая структурная сетка позволяет варьировать длину и высоту здания. Дом можно сделать как трехэтажным, так и одноэтажным. Кроме того, благодаря разборной конструкции его можно перемещать и воссоздавать в других локациях.
Крутая крыша верхнего этажа улучшает климатические характеристики и комфорт проживающих. Дерево, из которого построен дом, — необработанный ясень, полученный из близлежащего к Аугсбургу леса Зибентиш.
Каркас дома можно использовать для хранения вещей в интерьере. Он играет роль шкафов и полок, увеличивая эффективность пространства. Общая площадь дома — 80 квадратных метров.