В Германии представили модель деревянного дома, которую можно разобрать и перевезти в другое место

По задумке архитекторов, 80-сантиметровая структурная сетка позволяет варьировать длину и высоту здания. Дом можно сделать как трехэтажным, так и одноэтажным. Кроме того, благодаря разборной конструкции его можно перемещать и воссоздавать в других локациях.