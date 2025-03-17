Для разрыва эмоциональной связи с бывшим партнером требуется 8 лет

В исследовании приняли участие 328 взрослых добровольцев. У каждого в прошлом были романтические отношения, которые продолжались более двух лет и завершились. Средний возраст участников составил 30 лет, 57% из них были женщинами. В среднем отношения респондентов длились 4,6 года, а разрыв произошел около 5 лет назад.