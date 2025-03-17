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Для разрыва эмоциональной связи с бывшим партнером требуется 8 лет

Сегодня в 15:27
Фото: Westend61/Getty Images

После расставания человеку требуется в среднем около 8 лет, чтобы у него полностью исчезла эмоциональная связь с бывшим партнером. Об этом говорится в исследовании психологов из Иллинойского университета. Основными выводами поделился Psychology Today.

В исследовании приняли участие 328 взрослых добровольцев. У каждого в прошлом были романтические отношения, которые продолжались более двух лет и завершились. Средний возраст участников составил 30 лет, 57% из них были женщинами. В среднем отношения респондентов длились 4,6 года, а разрыв произошел около 5 лет назад.

Участникам нужно было ответить на вопросы о мыслях и чувствах, связанных с экс-партнером, ― например, нравилось ли им проводить время с бывшим, чувствовали ли они себя в безопасности рядом с ним и так далее.

Аналогичные вопросы респондентам задавали относительно незнакомца. Так ученые получили для каждого добровольца индивидуальные показатели, показывающие, сильнее ли их эмоциональная связь с бывшим партнером, чем с незнакомым человеком. У респондентов также спрашивали, кто инициировал разрыв и были ли у них отношения после.

На основе нескольких статистических анализов исследователи пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе эмоциональная связь с бывшим партнером стремится к нулю. То есть со временем почти все люди «перестают любить» своих бывших.

Однако, чтобы лишь наполовину избавиться от эмоциональной связи к бывшему, требуется в среднем 4,18 года. Это значит, что полное исчезновение такой привязанности происходит примерно через 8 лет. При этом у некоторых участников чувственная связь с бывшим оставалась сильнее, чем с незнакомцем, спустя долгие годы.

Выяснилось также, что наличие новых отношений и пол участника не оказывают значительного влияния на скорость угасания эмоциональной связи. Самым сильным фактором, предсказывающим сохранение привязанности, были контакты с бывшим. Чем чаще люди продолжали общаться с экс-партнером, тем дольше у них сохранялась связь.

Кроме того, чаще сохраняли долгосрочные связи с бывшим люди с повышенной тревожностью. Наличие детей от экс-партнера укрепляло эмоциональную связь, однако она исчезала быстрее, чем у пар без детей.

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